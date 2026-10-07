पाकिस्तान क्रिकेट की हालत खराब! मैच दिखाने के लिए नहीं मिला खरीदार, आधी कीमत में बेचने पड़े राइट्स

Pakistan Cricket Broadcasting Rights: पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैदान पर बुरे दौर से गुजर रहा है. इस बीच मैदान से बाहर भी पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आई है. दरअसल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को अपने घरेलू इंटरनेशनल मैचों के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स रिजर्व प्राइस से काफी कम दाम पर बेचे गए. इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को करीब 25 करोड़ रुपये का घाटा हुआ. बोर्ड ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स रिजर्व का प्राइस 60 करोड़ रुपये पाकिस्तानी रुपये रखा था, लेकिन इसके मुकाबले PCB को सिर्फ 35 करोड़ रुपये की बोली लगी. राज्य प्रसारक पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन (PTV) सिर्फ अकेला बोलीदाता रहा. इसके अलावा अन्य किसी ने बोली नहीं लगाई.

पाकिस्तान घर पर खेलेगा 25 मैच

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में 25 घरेलू इंटरनेशनल मैचों के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए टेंडर जारी किया था. बोर्ड ने इन राइट्स के लिए 600 मिलियन (60 करोड़) पाकिस्तानी रुपये का रिजर्व प्राइस तय किया था, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में किसी कंसोर्टियम को बोली लगाने की इजाजत नहीं दी गई. इसका नतीजा यह रहा कि मार्केट में मौजूद संभावित खरीदारों की संख्या काफी कम रह गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, PTV ने 350 मिलियन पाकिस्तानी रुपये की बोली लगाई, जो PCB के तय रिजर्व प्राइस से करीब आधी थी.

PTV ने अकेला बोलीदाता होने के कारण राइट्स हासिल कर लिए. बता दें कि इस डील में पाकिस्तान के 25 घरेलू इंटरनेशनल मैच शामिल हैं. इसमें 4 टेस्ट, 14 वनडे और 6 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जाने हैं. पाकिस्तान को इस महीने श्रीलंका के खिलाफ 3 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं. इसके बाद इंग्लैंड के साथ 7 मैचों की ट्राई वनडे सीरीज प्रस्तावित है. फिर अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैच भी खेले जाने हैं.

पाकिस्तानी टीम का खराब प्रदर्शन जारी

पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हालिया प्रदर्शन बेहद खराब रहा है. रिपोर्ट्स की मानें, तो टीम का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, जिसके चलते स्पॉन्सर्स और विज्ञापनदाता पाकिस्तान क्रिकेट से दूरी बनाए हुए हैं. इसका मतलब है कि पाकिस्तानी टीम के मैदान पर खराब प्रदर्शन का असर बोर्ड की कमाई पर पड़ रहा है. इतना ही नहीं, पुराने ब्रॉडकास्टिंग सौदों का बकाया भी PCB के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है. कम से कम 3 ब्रॉडकास्टर्स पर पिछले समझौतों का पैसा अभी बाकी बताया जा रहा है.

ये कंपनियां पहले कंसोर्टियम के जरिए पाकिस्तान क्रिकेट के राइट्स हासिल करती रही हैं. हैरानी की बात यह है कि इन कंपनियों को इस बार बोली प्रक्रिया से बाहर नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने खुद ही टेंडर में हिस्सा नहीं लिया. पाकिस्तान क्रिकेट के राइट्स खरीदने वाली एक प्रमुख कंपनी ने भी इस बार कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई.

PSL में भी हुई थी परेशानी

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए यह परेशानी सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं है. इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के 11वें सीजन के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को लेकर भी बोर्ड को उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिला था. PSL में 2 नई टीमों के जुड़ने के बावजूद ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए बाजार में वैसा उत्साह नहीं दिखा, जिसकी PCB को उम्मीद थी. पिछले साल के PSL राइट्स खरीदने वाला एक ब्रॉडकास्टर अब भी बोर्ड का अरबों पाकिस्तानी रुपये बकाया है.