बाबर-रिजवान बाहर, शाहीन की भी छुट्टी… एशियन गेम्स के लिए पाक टीम का एलान, 4 नए खिलाड़ियों को मौका

Pakistan Asian Games Squad: जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एलान हो गया है. पाकिस्तान के कई स्टार खिलाड़ियों को इस टीम से बाहर रखा गया है. पूर्व कप्तान बाबर आजम, विकेटीकर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है. इतना ही नहीं, पाकिस्तान टी20 टीम के मौजूदा कप्तान सलमान अली आगा को भी टीम से दूर रखा गया है.

एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान की टीम में कई नए युवा चेहरों को मौका दिया गया है, जो पहली बार अपने देश के लिए टी20 इंटरनेशनल खेलते दिखाई देंगे. इस युवा टीम की कमान स्टार बल्लेबाज साहिबजादा फरहान (Sahibzada Farhan) को सौंपी गई है, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन किया था. नीचे देखें पाक की स्क्वाड…

इन खिलाड़ियों को पहली बार मिला मौका

एशियन गेम्स 2026 का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होगा. इस दौरान 10 टीमों के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जाएगा, जिसके लिए पाकिस्तान की स्क्वाड का एलान किया गया है. पाकिस्तान की टी20 टीम में पहली बार आकिफ जावेद, अली रजा, माज सदाकत और साद मसूद को शामिल किया गया है. इनमें से किसी भी खिलाड़ी ने अभी तक पाकिस्तान के लिए टी20 इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया है. एशियन गेम्स में पाकिस्तानी टीम की कप्तानी साहिबजादा फरहान करेंगे, जबकि दाएं हाथ के बल्लेबाज अब्दुल समद टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान के उप-कप्तान की जिम्मेदारी संभालेंगे.

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एशियन गेम्स में कितनी टीमें खेलेंगी?

जापान में होने वाले एशियन गेम्स के क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं. इसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ने रैंकिंग के आधार पर सीधे क्वालीफाई किया है. वहीं, जापान मेजबान देश है, जिसके चलते वह टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा है. इसके अलावा चार टीमों ने क्वालिफायर खेलकर अपनी जगह बनाई है. इसमें नेपाल, मलेशिया और हॉन्ग-कॉन्ग शामिल हैं.

एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान की स्क्वाड

साहिबजादा फरहान (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, अहमद दानियाल, आकिफ जावेद, अली रजा, अराफात मिन्हास, हैदर अली, हसन नवाज, माज सदाकत, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साद मसूद, सईम अयूब, सुफयान मोकिम, उस्मान खान.