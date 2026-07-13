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पाकिस्तान क्रिकेट में बवाल, कोच ने अचानक सौंपा इस्तीफा, अब PCB किसे देगा जिम्मेदारी?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच शेन मैकडरमॉट ने वेस्टइंडीज और इंग्लैंड दौरे से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब उनकी जगह मंसूर अमजद को नियुक्त करने पर विचार कर रहा है. विदेशी कोचों के लगातार बदलाव ने टीम मैनेजमेंट और स्थिरता को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है.

By: Satyam Sengar | Published: July 13, 2026 4:27:12 PM IST

पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के फील्डिंग कोच ने दिया इस्तीफा.
पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के फील्डिंग कोच ने दिया इस्तीफा.


Pakistan Cricket News: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच शेन मैकडरमॉट ने वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के आगामी दौरों से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. मैकडरमॉट लगभग एक साल से पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब वह टीम के साथ इन दौरों पर नहीं जाएंगे. उनके इस्तीफे की जानकारी पीटीआई की रिपोर्ट के माध्यम से सामने आई है.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अभी तक शेन मैकडरमॉट के इस्तीफे का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है. यह घटना पाकिस्तान क्रिकेट में विदेशी कोचों और सहयोगी स्टाफ के लगातार बदलाव की एक और कड़ी मानी जा रही है. पिछले कुछ सालों में कई विदेशी एक्सपर्ट्स ने अलग-अलग कारणों से पाकिस्तान क्रिकेट से अपना जुड़ाव खत्म किया है, जिससे टीम की स्थिरता पर सवाल उठते रहे हैं.

मंसूर अमजद को मिल सकती है जिम्मेदारी

शेन मैकडरमॉट की जगह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मंसूर अमजद को फील्डिंग कोच नियुक्त करने पर विचार कर रहा है. मंसूर अमजद पहले पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर-19 टीम के साथ फील्डिंग कोच के रूप में काम कर चुके हैं. बोर्ड के एक सूत्र के अनुसार, वह मैकडरमॉट के संभावित उत्तराधिकारी हो सकते हैं.

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विदेशी कोचों के बदलाव का सिलसिला

पाकिस्तान टीम सोमवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए रवाना होगी. इसके बाद टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी, जहां उसे तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है. ऐसे समय में कोचिंग स्टाफ में बदलाव टीम के लिए चुनौती बन सकता है. हाल के सालों में पाकिस्तान क्रिकेट से कई विदेशी विशेषज्ञ जुड़े और अलग हुए हैं. इनमें फिजियो और ट्रेनर क्लिफ डीकिन, पूर्व मुख्य कोच गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी शामिल हैं. इससे पहले स्टीव रिक्सन ने भी 2019 में बोर्ड के साथ मतभेदों के बाद पद छोड़ दिया था. लगातार बदलावों के कारण पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतर मैनेजमेंट और स्थिरता की जरूरत पर चर्चा तेज हो गई है.

Tags: home-hero-pos-3Pakistan Cricket Team
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