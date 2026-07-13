पाकिस्तान क्रिकेट में बवाल, कोच ने अचानक सौंपा इस्तीफा, अब PCB किसे देगा जिम्मेदारी?

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अभी तक शेन मैकडरमॉट के इस्तीफे का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है. यह घटना पाकिस्तान क्रिकेट में विदेशी कोचों और सहयोगी स्टाफ के लगातार बदलाव की एक और कड़ी मानी जा रही है. पिछले कुछ सालों में कई विदेशी एक्सपर्ट्स ने अलग-अलग कारणों से पाकिस्तान क्रिकेट से अपना जुड़ाव खत्म किया है, जिससे टीम की स्थिरता पर सवाल उठते रहे हैं.
मंसूर अमजद को मिल सकती है जिम्मेदारी
शेन मैकडरमॉट की जगह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मंसूर अमजद को फील्डिंग कोच नियुक्त करने पर विचार कर रहा है. मंसूर अमजद पहले पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर-19 टीम के साथ फील्डिंग कोच के रूप में काम कर चुके हैं. बोर्ड के एक सूत्र के अनुसार, वह मैकडरमॉट के संभावित उत्तराधिकारी हो सकते हैं.