Pakistan Cricket: मोहसिन नकवी का एक्शन! कुर्सी बचाने के लिए 2 दिग्गजों की करेंगे छुट्टी, क्या है वजह?

Pakistan Cricket Crisis: पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस समय बुरे दौर से गुजर रही है. हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तानी टीम को टेस्ट सीरीज में 0-3 से करारी हार मिली थी. वहीं, दूसरी तरफ एशिया कप में पाकिस्तान की महिला टीम का बुरा हाल हुआ. पाकिस्तान की टीम एशिया कप के सेमीफाइनल से ही बाहर हो गई. ऐसे में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पर सवाल खड़े हो रहे हैं. साथ ही PCB के चीफ मोहसिन नकवी के पद छोड़ने की भी मांग की जा रही है. ऐसे में मोहसिन नकवी अपनी कुर्सी बचाने की तैयारी में जुट गए हैं. बताया जा रहा है कि नकवी अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं. मोहसिन नकवी के निशाने पर 2 लोग हैं, जिनकी नौकरी जल्द ही जा सकती है.

इन 2 लोगों की जाएगी नौकरी

इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स और लॉर्ड्स टेस्ट में लगातार हारने के बाद PCB ने बड़े बदलाव किए थे. बोर्ड ने 7 प्लेयर्स को बाहर कर दिया था. साथ ही हेड कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी उनके पद से हटा दिया. इसके बाद माइक हेसन को पाकिस्तान की टेस्ट टीम का हेड कोच बनाया गया. अब रिपोर्ट सामने आई है कि PCB के सिलेक्टर आकिब जावेद को भी उनके पद से हटाया जा सकता है. इसके अलावा नकवी के निशाने पर महिला टीम के मेंटर वहाब रियाज भी हैं. रिपोर्ट में कहा गया, ‘मोहसिन नकवी को भी ये एहसास हुआ है कि लंबे समय से चले आ रहे हार के सिलसिले को तोड़ने के लिए कुछ बड़े बदलाव की जरूरत है, जो पाकिस्तानी क्रिकेट में रुकावट डाल रहे हैं. ऐसे में इस तरह के बदलाव जल्दी हो सकते हैं.’

पाकिस्तान क्रिकेट में मचा है घमासान

इंग्लैंड दौरे के बीच PCB सिलेक्टर आकिब जावेद ने अचानक बड़े बदलाव किए थे. इसको लेकर उनकी काफी आलोचना हुई थी. इससे पहले भी आकिब जावेद पर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं. ऐसा कहा जाता है कि आकिब जावेद अक्सर अपनी मनमानी करते हैं. वह कभी कोच और कप्तान की बात नहीं सुनते हैं. इसी वजह से जेसन गिलेस्पी ने इस्तीफा दे दिया था.

वहीं, सिलेक्शन कमेटी में शामिल सदस्य और पाकिस्तान महिला टीम के मेंटॉर वहाब रियाज की भी छुट्टी हो सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक, एशियन गेम्स 2026 के बाद उनको पद से हटाया जा सकता है.