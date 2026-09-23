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पाकिस्तान क्रिकेट में फिर आया भूचाल! कोच ने दूसरी नौकरी के लिए दिया इस्तीफा, इस टीम का थामा हाथ

Ashley Noffke Resigns: पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस्तीफे का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. अब पाकिस्तान के गेंदबाजी कोच एशले नोफ्के ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने नीदरलैंड्स क्रिकेट बोर्ड के 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जहां पर वे हेड कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 23, 2026 5:06:22 PM IST

पाकिस्तान के गेंदबाजी कोच एशले नोफ्के ने दिया इस्तीफा.
पाकिस्तान के गेंदबाजी कोच एशले नोफ्के ने दिया इस्तीफा.


Ashley Noffke Resigns: पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक बार फिर भूचाल मच गया है. टीम के गेंदबाजी कोच एशले नोफ्के ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने पाकिस्तान का साथ छोड़कर नीदरलैंड्स की टीम का हाथ थाम लिया है. नीदरलैंड्स ने एशले नोफ्के को अपना हेड कोच बनाया है. नीदरलैंड्स के साथ एशले नोफ्के ने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है. वह जापान में होने वाले एशियन गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट के बाद पाकिस्तानी टीम से अलग हो जाएंगे. इसके बाद वे नीदरलैंड्स क्रिकेट टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज एशले नोफ्के को मई 2025 में बॉलिंग कोच बनाया था. उनका कार्यकाल जून 2027 तक था, लेकिन उन्होंने अभी इस पद से छोड़ने का फैसला किया.

सिर्फ एक टेस्ट के बाद थोड़ा पाकिस्तान का साथ!

एशले नोफ्के हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हुए बड़े बदलाव का भी हिस्सा थे. दरअसल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज के बीच ही बॉलिंग कोच उमर गुल और हेड कोच सरफराज अहमद को हटा दिया था. इसके बाद तीसरे टेस्ट से पहले बोर्ड ने एशले नोफ्के को टेस्ट टीम का बॉलिंग कोच बनाया. वहां पर उन्होंने हेड कोच माइक हेसन के साथ मिलकर काम किया, जिन्हें सरफराज अहमद के जाने के बाद कोचिंग की जिम्मेदारी मिली थी. हालांकि उस मैच में भी पाकिस्तान को हार मिली, जिसके बाद एशले नोफ्के ने अब पाकिस्तानी टीम से अलग होने का फैसला लिया है. बता दें कि एशले नोफ्के पिछले 16 महीने से पाकिस्तान की वनडे और टी20 टीम का बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

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2 साल के लिए बने हेड कोच

एशले नोफ्के 2 साल के लिए नीदरलैंड्स क्रिकेट टीम के हेड कोच बने हैं. वह नीदरलैंड्स में आउटगोइंग हेड कोच रयान कुक की जगह कमान संभालेंगे. नीदरलैंड्स बोर्ड की ओर से जारी की गई रिलीज में नोफके के हवाले से कहा गया, ‘मैं डच पुरुष टीम के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूं, जो टी20 वर्ल्ड कप में एक नियमित टीम बन गई है. यह एक टैलेंटेड और मोटिवेटेड ग्रुप है और मेरा मकसद इस डेवलपमेंट को जारी रखने और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद करना है. किसी भी तरीके या प्लान से पहले, मेरा तरीका लोगों से जुड़ने से शुरू होता है. मैं काम शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित हूं.’

PCB को नए कोच की तलाश

एशले नोफ्के की इस्तीफे के बाद PCB को नए गेंदबाजी कोच की तलाश है. PCB ने इस पद के लिए आवेदन मांगे हैं. इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास कम से कम 5 साल का कोचिंग अनुभव होना चाहिए. साथ ही लेवल 3 क्रिकेट कोचिंग की मान्यता होनी चाहिए. रिपोर्ट्स की मानें, तो PCB ने 8 अक्टूबर तक सभी उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं.

Tags: Pakistan Cricket BoardPakistan Cricket Team
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