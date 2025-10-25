Pakistan Cricket: पाकिस्तान क्रिकेट में शुरू हुआ नया ड्रामा, बोर्ड ने दिया हार का ईनाम, कप्तान का कर दिया प्रमोशन

Pakistan Cricket: ये पाकिस्तान है कि मानता नहीं. पाकिस्तान वालों को हर जगह अपनी फजीहत करवाने में मज़ा आता है. पाकिस्तान क्रिकेट में हर रोज कोई ना कोई ड्रामा देखने को मिलता है. कभी कप्तान बदल जाता है. कभी कोच की छुट्टी कर दी जाती है. अभी मोहम्मद रिजवान को अचानक वनडे टीम की कप्तानी से हटाने का विवाद थमा भी नहीं था कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ ऐसा कर दिया है, जिससे ये एक बार फिर से चर्चा में आ गया है. PCB के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कुछ ऐसा कर दिया है जो हमें लीग क्रिकेट देखने में देखने को मिलता था, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक सनसनीखेज फैसला लेकर सभी को चौंका दिया है. PCB ने पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद को ही अब PCB में इंटरनेशनल क्रिकेट कंसल्टेंट के पद पर पर नियुक्त किया है. मतलब शान मसूद अब टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम की कप्तानी तो करेंगे ही, इसके साथ ही साथ वो इंटरनेशनल क्रिकेट से जुड़े मामलों में PCB के लिए सलाहकार का काम भी करेंगे और बड़े फैसले लेंगे. तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी कप्तान का प्रमोशन हुआ है, लेकिन अब यहां पर भी एक मजेदार चीज है, ये प्रमोशन पाकिस्तान की हार के बाद हुआ है. आमतौर पर किसी मुकाबले या सीरीज में हार के बाद कप्तानों पर गाज गिरती है, लेकिन यहां तो PCB ने अपने कप्तान को प्रमोट कर दिया.

हार के बाद मिला प्रमोशन

पाकिस्तानी रिपोर्ट्स के मुताबिक, PCB के विवादित अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर पर एक डिनर इवेंट के दौरान शान मसूद को कंसल्टेंट (इंटरनेशनल क्रिकेट) बनाने का ऐलान किया. इस डिनर इवेंट में नकवी के अलावा शान मसूद समेत पूरी पाकिस्तानी टीम और द. अफ्रीकी क्रिकेट टीम भी मौजूद थी. ये डिनर और मसूद को सलाहकार बनाने का ऐलान पाकिस्तानी टीम की करारी हार के एक दिन बाद आया है. दूसरे टेस्ट में द अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से रौंदा था. अपनी सरजमीं पर ऐसी हार मिलने के बाद कप्तानों पर गाज गिरते तो देखा था, लेकिन यहां तो कप्तान को प्रमोट कर दिया. शायद तभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी दुनिया में सबसे अलग और सबसे जुदा है, ये अपने अजीबोगरीब फैसलों के लिए जाना जाता है. तभी पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपनी फजीहत भी करवाता है. क्योंकि आमतौर पर ये जिम्मेदारी किसी रिटायर्ड खिलाड़ी या फिर किसी और प्रोफेशनल को दी जाती है, लेकिन यहां तो पाकिस्तान ने अपने कप्तान को ही ये जिम्मेदारी सौंप दी. हां, एक चीज हो सकती है और वो ये है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला एक प्रोफेशनल के पैसे बचाने के लिए लिया हो, क्योंकि कप्तान तो खिलाड़ी है और उसे खेलने के लिए बोर्ड से फीस मिलती है. खैर इस फैसले के पीछे का मकसद क्या है, ये तो PCB चीफ मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ही जाने, लेकिन एक चीज तो है कि इस फैसले सभी को हैरान जरुर कर दिया है.

ये भी पढ़ें- Rohit Sharma And Virat Kohli Last Match: हो गया पक्का, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर रोहित-विराट खेलेंगे आखिरी मुकाबला!

शान मसूद ने अभी तक खेले 44 टेस्ट

पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद को ये जिम्मेदारी ऐसे वक्त में मिली है, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डाइरेक्टर का पद खाली है और हाल ही में PCB ने इस रोल के लिए विज्ञापन जारी किया था. शान मसूद की नियुक्ति इसके तहत ही मानी जा रही है, जहां वो सीधे इंटरनेशनल क्रिकेट से जुड़े मामलों में अपने दम पर फैसले तो नहीं लेंगे लेकिन सारे बड़े मामलों में बोर्ड के नंबर-1 सलाहकार होंगे. पाकिस्तान के लिए 44 टेस्ट मैच खेल चुके शान मसूद की जिम्मेदारियां क्या होंगी, इसका खुलासा फिलहाल PCB ने नहीं किया है लेकिन वो उन्हीं मामलों में सलाह देते हुए नजर आ सकते हैं, जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के अंतर्गत आते हैं. इसमें पाकिस्तानी टीम के इंटरनेशनल शेड्यूल की प्लानिंग, टीम के दौरों के लिए लॉजिस्टिक्स, खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रेक्ट तय करने जैसे अहम मसलों पर शान मसूद PCB के सलाहकार साबित हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें- IND vs AUS: तीसरे ODI में टीम इंडिया करेगी बड़े बदलाव, Playing 11 में होगी धांसू खिलाड़ी की एंट्री!