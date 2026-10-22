PCB ने फिर दिखाए तेवर, क्रिकेट टीम को भारत भेजने से किया मना! मोहसिन नकवी ने लगाया अड़ंगा

Pakistan Cricket Board: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बड़ा फैसला लिया है. PCB ने साफ कर दिया है कि भारत में होने इंटरनेशनल मास्टर्स क्रिकेट विश्व कप में के लिए अपनी 50 प्लस उम्र की टीम को अनुमति नहीं देगा. यह विश्व कप अगले साल जनवरी में भारत में खेला जाएगा. PCB के इस फैसले बाद पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से हट गई है. पाकिस्तान ने पिछले साल श्रीलंका में हुए इस टूर्नामेंट में खिताब जीता था, लेकिन इस बार बोर्ड ने पाकिस्तान वेटरंस क्रिकेट संघ को बता दिया है कि उन्हें भारत में खेलने की अनुमति नहीं है.

हैरानी की बात यह है कि भारतीय मेजबानों और टूर्नामेंट के आयोजकों ने पाकिस्तान की वेटरंस क्रिकेट एसोसिएशन (PVCA) को भरोसा दिलाया था कि उनकी टीम को समय पर वीजा मिल जाएगा. इतना ही नहीं, भारत में उन्हें उच्च स्तर की कड़ी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी. इन तमाम आश्वासनों के बाद PVCA ने सरकार और बोर्ड से हरी झंडी मांगी थी.

PVCA ने दी जानकारी

पाकिस्तान की वेटरंस क्रिकेट एसोसिएशन (PVCA) ने बुधवार को एलान किया कि उनकी टीम इस टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम को भारत नहीं भेजेगी. PVCA के प्रमुख फवाद एजाज ने कहा, ‘हमने आयोजकों को बता दिया है कि हम टूर्नामेंट से नाम वापिस ले रहे हैं. वे विकल्प की व्यवस्था कर सकते हैं.’ फवाद एजाज ने बताया कि PCB ने उन्हें भारत जाकर खेलने की इजाजत देने से मना कर दिया है.

फवाद एजाज ने साफ बताया कि पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी, जो खुद PCB के चीफ भी हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि टीम को भारत में खेलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. बोर्ड और मंत्रालयों से अनुमति नहीं मिलने की वजह से डिफेंडिंग चैंपियन टीम इस टूर्नामेंट से पीछे हट गई है.

हॉकी टीम को भी भेजने से किया था मना

बता दें कि यह पहली बार नहीं है, जब पाकिस्तान कि किसी टीम को भारत आने से मना किया है. इससे पहले पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने भी एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए भारत आने से इनकार कर दिया था. इसके बाद पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश की टीम को टूर्नामेंट में शामिल किया गया था.

दरअसल, भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से राजनीतिक तनाव चल रहे हैं. दोनों देशों के बीच खराब रिश्ते चल रहे हैं, जिसके चलते भारत और पाकिस्तान के बीच बाइलेटरल सीरीज भी नहीं खेली जाती है. यही वजह है कि भारत और पाकिस्तान सिर्फ ICC और एशिया कप जैसे मल्टी-नेशन ग्लोबल टूर्नामेंट में एक-दूसरे के खिलाफ मैच खेलते हैं.