Home > खेल > बड़ा एलान! सारे मनमुटाव भुलाकर हॉकी वर्ल्ड कप खेलने भारत आएगी पाकिस्तानी टीम

बड़ा एलान! सारे मनमुटाव भुलाकर हॉकी वर्ल्ड कप खेलने भारत आएगी पाकिस्तानी टीम

FIH Junior World Cup: पहलगाम आतंकी हमले और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ समय से काफ़ी तनावपूर्ण माहौल है। पाकिस्तानी टीम ने हॉकी एशिया कप के लिए भारत न आने का फ़ैसला किया था। लेकिन FIH जूनियर हॉकी विश्व कप से पहले एक बड़ा अपडेट आया है।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 30, 2025 19:21:00 IST

FIH Junior World Cup 2025 (Image- X/ @CallMeSheri1_)
FIH Junior World Cup 2025 (Image- X/ @CallMeSheri1_)

FIH Junior World Cup 2025: पहलगाम आतंकी हमले और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ समय से काफ़ी तनावपूर्ण माहौल है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 नागरिक मारे गए थे। इस घटना के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य कार्रवाई की। इसका असर खेल जगत पर भी बड़ा पड़ रहा है। हाल ही में, पाकिस्तानी टीम ने हॉकी एशिया कप के लिए भारत न आने का फ़ैसला किया था। लेकिन FIH जूनियर हॉकी विश्व कप से पहले एक बड़ा अपडेट आया है।

पाकिस्तानी टीम भारत आएगी

हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने घोषणा की है कि पाकिस्तान ने इस साल के अंत में भारत में होने वाले FIH जूनियर हॉकी विश्व कप में अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है। FIH जूनियर हॉकी विश्व कप हॉकी जगत का एक प्रतिष्ठित आयोजन है, जिसमें दुनिया भर की अंडर-21 टीमें भाग लेती हैं। यह टूर्नामेंट युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देता है और भविष्य के सितारों को उभरने का अवसर प्रदान करता है। हॉकी में अपनी विरासत के लिए जाना जाने वाला भारत इस बार इस टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा।

एफआईएच जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 इस साल 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरै में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कुल 24 टीमें भाग लेंगी। भारत को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान, चिली और स्विट्जरलैंड के साथ पूल बी में रखा गया है। जर्मनी मौजूदा जूनियर पुरुष विश्व चैंपियन है, जिसने 2023 चरण के फाइनल में फ्रांस को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड सातवां खिताब जीता था।

Asia Cup 2025 के मैचों में हुआ बड़ा बदलाव, आधे घंटे की देरी से शुरू होंगे सारे मुकाबले, जानिए क्यों लिया गया फैसला?

एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम ने किया था इनकार

हॉकी एशिया कप 2025 इस समय बिहार के राजगीर में खेला जा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी टीम इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान हॉकी महासंघ ने सुरक्षा कारणों से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) और एएचएफ दोनों को पहले ही सूचित कर दिया था कि भारत में टीम भेजना मुश्किल होगा। इसके बाद, पाकिस्तानी टीम ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन पाकिस्तान हॉकी महासंघ ने एफआईएच जूनियर हॉकी विश्व कप के लिए एक टीम भेजने का फैसला किया है।

IPL 2026 से पहले RR को बड़ा झटका, Rahul Dravid ने बीच में ही छोड़ा राजस्थान रॉयल्स का साथ!

Tags: FIH Junior World CupFIH Junior World Cup 2025pakistan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाए बच्चों के लिए स्वादिष्ट और बाजार जैसी...

September 1, 2025

रागी रोटी से करे अपने सुगर लेवल को कंट्रोल और...

September 1, 2025

झटपट तैयार करें मूंग दाल हलवा, स्वाद ऐसा कि उंगलियां...

September 1, 2025

किस समय पर चाय पीना होता है सबसे सही? जानें

August 31, 2025

खाली पेट अदरक को चबाने से क्या होता है?

August 31, 2025

लाल मिर्च खाने के 5 बड़े नुकसान

August 31, 2025
बड़ा एलान! सारे मनमुटाव भुलाकर हॉकी वर्ल्ड कप खेलने भारत आएगी पाकिस्तानी टीम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

बड़ा एलान! सारे मनमुटाव भुलाकर हॉकी वर्ल्ड कप खेलने भारत आएगी पाकिस्तानी टीम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बड़ा एलान! सारे मनमुटाव भुलाकर हॉकी वर्ल्ड कप खेलने भारत आएगी पाकिस्तानी टीम
बड़ा एलान! सारे मनमुटाव भुलाकर हॉकी वर्ल्ड कप खेलने भारत आएगी पाकिस्तानी टीम
बड़ा एलान! सारे मनमुटाव भुलाकर हॉकी वर्ल्ड कप खेलने भारत आएगी पाकिस्तानी टीम
बड़ा एलान! सारे मनमुटाव भुलाकर हॉकी वर्ल्ड कप खेलने भारत आएगी पाकिस्तानी टीम
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?