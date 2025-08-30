बड़ा एलान! सारे मनमुटाव भुलाकर हॉकी वर्ल्ड कप खेलने भारत आएगी पाकिस्तानी टीम

FIH Junior World Cup 2025: पहलगाम आतंकी हमले और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ समय से काफ़ी तनावपूर्ण माहौल है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 नागरिक मारे गए थे। इस घटना के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य कार्रवाई की। इसका असर खेल जगत पर भी बड़ा पड़ रहा है। हाल ही में, पाकिस्तानी टीम ने हॉकी एशिया कप के लिए भारत न आने का फ़ैसला किया था। लेकिन FIH जूनियर हॉकी विश्व कप से पहले एक बड़ा अपडेट आया है।

पाकिस्तानी टीम भारत आएगी

हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने घोषणा की है कि पाकिस्तान ने इस साल के अंत में भारत में होने वाले FIH जूनियर हॉकी विश्व कप में अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है। FIH जूनियर हॉकी विश्व कप हॉकी जगत का एक प्रतिष्ठित आयोजन है, जिसमें दुनिया भर की अंडर-21 टीमें भाग लेती हैं। यह टूर्नामेंट युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देता है और भविष्य के सितारों को उभरने का अवसर प्रदान करता है। हॉकी में अपनी विरासत के लिए जाना जाने वाला भारत इस बार इस टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा।

एफआईएच जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 इस साल 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरै में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कुल 24 टीमें भाग लेंगी। भारत को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान, चिली और स्विट्जरलैंड के साथ पूल बी में रखा गया है। जर्मनी मौजूदा जूनियर पुरुष विश्व चैंपियन है, जिसने 2023 चरण के फाइनल में फ्रांस को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड सातवां खिताब जीता था।

एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम ने किया था इनकार

हॉकी एशिया कप 2025 इस समय बिहार के राजगीर में खेला जा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी टीम इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान हॉकी महासंघ ने सुरक्षा कारणों से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) और एएचएफ दोनों को पहले ही सूचित कर दिया था कि भारत में टीम भेजना मुश्किल होगा। इसके बाद, पाकिस्तानी टीम ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन पाकिस्तान हॉकी महासंघ ने एफआईएच जूनियर हॉकी विश्व कप के लिए एक टीम भेजने का फैसला किया है।

