टीम इंडिया के ड्रेसिंग रुम में गए थे सलमान आगा? प्लेयर्स से हाथ मिलाना चाहते थे, लेकिन….

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबला हमेशा सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मैदान के बाहर की घटनाएं भी सुर्खियां बटोरती हैं. पिछले साल एशिया कप के दौरान दोनों टीमों के बीच हैंडशेक न होने का मामला काफी चर्चा में रहा था. अब पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने इस विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पूरी घटना का खुलासा किया है. आगा के अनुसार, उन्हें टॉस से ठीक पहले बताया गया था कि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ कोई हैंडशेक नहीं होगा. यह फैसला पहलगाम हमले के बाद बने तनावपूर्ण माहौल के बीच लिया गया था.

सलमान आगा ने बताया कि उन्हें इस फैसले की पहले से जानकारी नहीं थी. टॉस से पहले मैच रेफरी ने उन्हें अलग बुलाकर कहा कि टॉस की प्रक्रिया बिना हैंडशेक के पूरी की जाएगी. पाकिस्तानी कप्तान ने कहा कि उन्होंने इस फैसले को बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया और अधिकारियों के निर्देशों का पालन किया. हालांकि, आगा को उम्मीद थी कि मैच के बाद सामान्य खेल भावना के तहत दोनों टीमें हाथ मिलाएंगी. पाकिस्तान की हार के बाद वह अपने साथियों के साथ भारतीय ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़े, लेकिन वहां भी कोई हैंडशेक नहीं हुआ.

आगा के मुताबिक भारतीय ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद था और मैच खत्म होने के बाद भी दोनों टीमों के बीच कोई औपचारिक अभिवादन नहीं हुआ. इस मुद्दे पर बोलते हुए आगा ने कहा कि खेल में ऐसी परंपराओं को खत्म नहीं किया जाना चाहिए. उनका मानना है कि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी युवाओं के लिए आदर्श होते हैं और उनके व्यवहार का असर जमीनी स्तर के क्रिकेट पर पड़ता है.

उन्होंने कहा कि जब बड़े खिलाड़ी खेल भावना से जुड़े सामान्य इशारों से बचते हैं, तो युवा खिलाड़ी भी उसी व्यवहार को क्लब और स्थानीय मैचों में अपनाने लगते हैं, जो सही संदेश नहीं देता. इस घटना ने एक बार फिर खेल भावना और राष्ट्रीय कर्तव्य के बीच संतुलन को लेकर बहस छेड़ दी है. कुछ लोग भारत के रुख को उचित मानते हैं, जबकि कुछ इसे खेल भावना के खिलाफ बता रहे हैं. गौरतलब है कि इस घटना के बाद से भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच कोई हैंडशेक नहीं हुआ है. यहां तक कि एशिया कप 2025 के फाइनल में भी दोनों टीमों के बीच कोई दोस्ताना इशारा देखने को नहीं मिला.