Afghan Cricketers Dead: पाकिस्तान ने ICC के बयान को ‘एकतरफा’ कहा, अता तरार ने कहा – ‘कोई सबूत नहीं, सिर्फ दावे’

International Cricket Council: पाकिस्तान के सूचना मंत्री अता तरार ने अफग़ानिस्तान में 3 क्रिकेटरों की मौत पर ICC के बयान को पक्षपाती और एकतरफा बताया है. उन्होंने कहा कि ICC और BCCI ने इस घटना पर दुख तो जताया, लेकिन अपने बयानों में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया. यह बयान तब आया जब अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने अगले महीने पाकिस्तान में होने वाली ट्राई-सीरीज़ से अपनी टीम को हटाने का फैसला किया.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बाद में घोषणा की थी कि वह ट्राई-सीरीज के लिए अफ़ग़ानिस्तान की जगह ज़िम्बाब्वे को शामिल करेगा, जिसमें श्रीलंका भी शामिल है. तरार ने रविवार को एक बयान में कहा कि हम ICC के इस बयान की निंदा करते हैं, जो यह धारणा और दावा करता है कि पाकिस्तानी हमलों में तीन अफ़ग़ान क्रिकेटर मारे गए.

पाकिस्तान ने कहा ‘सबूत मांगो’

उन्होंने कहा कि ICC ने अफ़ग़ानिस्तान बोर्ड के दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने की ज़हमत नहीं उठाई और एक बयान जारी कर पाकिस्तान पर हमले का दावा किया. मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान खुद वर्षों से आतंकवाद का शिकार रहा है और उन्होंने ICC से अपने बयान में सुधार की मांग की.

यह अजीब है कि ICC के बयान के कुछ घंटों बाद, ICC के अध्यक्ष जय शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वही शब्द दोहराए और अफ़ग़ानिस्तान बोर्ड ने भी यही बात दोहराई. उन्होंने आगे कहा कि अफ़ग़ानिस्तान बोर्ड ने बिना कोई ठोस सबूत पेश किए बयान दिया.

राशिद खान और गुलबदीन नायब जैसे सितारों सहित कई अफ़ग़ान क्रिकेटरों ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए हवाई हमले और उसके बाद हुई मौतों की कड़ी निंदा की थी.

तरार ने कहा कि हाल ही में हुए एशिया कप में हाथ न मिलाने की घटना सहित हाल की घटनाओं को पाकिस्तान क्रिकेट के प्रति पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में देखा जा सकता है. यह ICC की स्वतंत्रता और न्यूट्रल एप्रोच पर गंभीर सवाल उठाता है. एक इंटरनेशनल खेल नियामक संस्था को ऐसे विवादास्पद दावे को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जिसकी पुष्टि अभी बाकी है. उन्होंने कहा कि ICC को स्वतंत्र रहना चाहिए और दूसरों के उकसावे पर विवादास्पद बयान देने से बचना चाहिए.

