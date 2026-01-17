U-19 वर्ल्ड कप में मज़ेदार ड्रामा, आज से पहले नहीं देखा होगा ऐसा रन आउट; पाक बल्लेबाज़ का Video हो रहा वायरल

Pakistan Player Run Out Viral Video: इंग्लैंड U-19 ने ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में अपना अभियान शुक्रवार को हरारे में खेले गए टूर्नामेंट के सातवें मैच में पाकिस्तान पर 37 रन की शानदार लेकिन नाटकीय जीत के साथ शुरू किया. हालांकि जीत का अंतर आसान लग रहा था, लेकिन मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं था, और इसका अंत एक अजीब पल के साथ हुआ जो जल्द ही टूर्नामेंट की चर्चा का विषय बन गया.

210 रन पर ऑल आउट हुई इंग्लैंड टीम

पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 46.5 ओवर में 210 रन पर ऑल आउट हो गई, क्योंकि पाकिस्तान की अनुशासित गेंदबाजी ने पारी के ज्यादातर समय उन्हें रोके रखा. मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज कैलेब फाल्कनर ने 73 गेंदों में 66 रन की शांत पारी खेलकर इंग्लिश पारी को संभाला, जिसमें उन्होंने अहम मौकों पर तीन चौके और दो छक्के लगाए.

पाकिस्तान के गेंदबाजों ने विकेट बांटे, जिसमें अहमद हुसैन ने 38 रन देकर 3 विकेट लेकर गेंदबाजी की अगुवाई की, जबकि अली रजा (2/36), अब्दुल सुभान (2/24) और मोमिन कमर (2/45) ने भी प्रभावित किया.

अच्छी शुरूआत के बाद, धड़ाम हुई पाक टीम

जवाब में, पाकिस्तान की चेज़ की शुरुआत अच्छी रही, जिसका श्रेय काफी हद तक कप्तान फरहान यूसुफ की शांत और जिम्मेदार पारी को जाता है. यूसुफ ने 65 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाए, जब उनके आसपास विकेट गिर रहे थे, तब भी उन्होंने पारी को संभाले रखा और पाकिस्तान को 211 रन के लक्ष्य के करीब बनाए रखा. हालांकि, जब 41वें ओवर में कप्तान आउट हो गए, तो मैच का रुख पूरी तरह से इंग्लैंड के पक्ष में चला गया.

निचले क्रम के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ गया, जिसमें मोमिन कमर और अली रजा की आखिरी जोड़ी ने मैच को लंबा खींचने की कोशिश की.

खोद को ही करवा लिया रन आउट!

जब 47वें ओवर में मैच ने एक असाधारण मोड़ लिया, तब पाकिस्तान का स्कोर 9 विकेट पर 173 रन था. खराब समझ के एक पल में, रजा बिना रन लेने की कोशिश किए अपनी क्रीज से बाहर निकल गए, जिससे इंग्लैंड के कप्तान और विकेटकीपर थॉमस रेव को तेजी से प्रतिक्रिया करने और स्टंप्स तोड़ने का मौका मिल गया.

रिप्ले में पुष्टि हुई कि रजा अपनी क्रीज से बाहर थे, जिससे पाकिस्तान की हार पक्की हो गई, जिसे कई लोगों ने हास्यास्पद बताया. इंग्लैंड के गेंदबाजों ने आखिरकार पाकिस्तान को 46.3 ओवर में 173 रन पर ऑल आउट कर दिया, और एक यादगार जीत हासिल की. ​​इंग्लैंड का अगला मुकाबला 18 जनवरी को जिम्बाब्वे से होगा, जबकि पाकिस्तान 19 जनवरी को स्कॉटलैंड के खिलाफ वापसी करने का लक्ष्य रखेगा.

