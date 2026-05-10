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पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई चाल, बांग्लादेश के साथ मिलाया हाथ, ICC के खिलाफ मिलकर उठाएंगे आवाज

पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ढाका में बैठक के बाद सहयोग बढ़ाने का फैसला किया. दोनों बोर्ड आईसीसी के नए ढांचे और बड़े देशों के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित हैं और अब इंटरनेशनल क्रिकेट में मिलकर अपनी बात रखेंगे.

By: Satyam Sengar | Published: May 10, 2026 7:15:45 PM IST

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई चाल.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई चाल.


PCB and BCB Join Hands: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने क्रिकेट प्रशासन और इंटरनेशनल मुद्दों पर एक-दूसरे का साथ देने का फैसला किया है. ढाका में हुई महत्वपूर्ण बैठकों के बाद दोनों बोर्ड इस बात पर सहमत हुए कि वे एशियाई और वैश्विक क्रिकेट मंचों पर मिलकर अपनी राय रखेंगे और छोटे देशों के हितों की रक्षा के लिए साथ काम करेंगे.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी हाल ही में बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व कप्तान तमीम इकबाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों और सरकारी प्रतिनिधियों से मुलाकात की. दोनों देशों के क्रिकेट संबंधों को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई. तमीम इकबाल ने मोहसिन नकवी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सम्मान में एक विशेष इवेंट और डिनर का आयोजन भी किया.

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विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के नए फॉर्मेट पर चर्चा
बैठक के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दो-स्तरीय प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव पर गंभीर चर्चा हुई. इस प्रस्ताव के तहत टॉप टीमों और बाकी टीमों को अलग-अलग समूहों में बांटने की बात की जा रही है. पाकिस्तान और बांग्लादेश का मानना है कि इससे आर्थिक रूप से मजबूत देशों को और ज्यादा फायदा मिलेगा, जबकि अन्य देशों के लिए प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो सकता है.

भविष्य दौरा कार्यक्रम और बड़े देशों का प्रभाव
साल 2028 से 2031 तक के भविष्य दौरा कार्यक्रम (एफटीपी) पर भी दोनों बोर्डों ने विस्तार से विचार किया. अधिकारियों ने माना कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंटरनेशनल का इंटरनेशनल क्रिकेट के कार्यक्रम, प्रसारण और कमाई पर अधिक प्रभाव है. दूसरी ओर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और वेस्टइंडीज, जैसे देशों को अपेक्षाकृत कम बड़े मुकाबले और अवसर मिलते हैं. दोनों क्रिकेट बोर्डों ने यह तय किया कि वे क्रिकेट में संतुलन, समान अवसर और निष्पक्ष व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे, ताकि सभी क्रिकेट खेलने वाले देशों को बराबरी का मौका मिल सके.

Tags: Pakistan Cricket Board
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