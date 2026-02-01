Home > क्रिकेट > इन 5 देशों ने पाकिस्तान और श्रीलंका से पहले किया ICC टूर्नामेंट का बहिष्कार, यहां देखें- पूरी लिस्ट

इन 5 देशों ने पाकिस्तान और श्रीलंका से पहले किया ICC टूर्नामेंट का बहिष्कार, यहां देखें- पूरी लिस्ट

ICC Tournaments Boycott: ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ICC से अपने मैच भारत से श्रीलंका में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया है. ICC ने यह अनुरोध ठुकरा दिया है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 1, 2026 11:07:23 PM IST

These 5 countries did it before Pakistan and Sri Lanka
These 5 countries did it before Pakistan and Sri Lanka


ICC Tournaments Boycott: ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ICC से अपने मैच भारत से श्रीलंका में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया है. ICC ने यह अनुरोध ठुकरा दिया है. इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने से मना कर दिया, और ICC ने उनकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया है.

अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ अपने मैच खेलने से मना कर दिया है. आइए ऐसे दूसरे उदाहरणों को देखें जहां टीमों ने ICC टूर्नामेंट का बहिष्कार किया है.

ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने 1996 वर्ल्ड कप में खेलने से मना कर दिया

1996 वर्ल्ड कप के दौरान एक बड़े बम धमाके के बाद ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका में खेलने से मना कर दिया है. जिसके कारण मेजबान टीम को ऐतिहासिक वॉकओवर मिला है. ऑस्ट्रेलिया के साथ-साथ, वेस्टइंडीज ने भी कोलंबो में अपना 1996 का मैच खेलने से मना कर दिया, जिससे श्रीलंका बिना कोई मैच खेले क्वार्टर-फाइनल के लिए क्वालीफाई कर गया है.

इंग्लैंड ने 2003 वर्ल्ड कप का बहिष्कार किया

इंग्लैंड ने मुगाबे शासन के विरोध में जिम्बाब्वे में अपने 2003 वर्ल्ड कप मैच का बहिष्कार किया है. इस कदम के कारण इंग्लिश टीम टूर्नामेंट के सुपर सिक्स स्टेज तक नहीं पहुंच पाई.

न्यूजीलैंड ने 2003 वर्ल्ड कप का बहिष्कार किया

नैरोबी में आतंकवादी खतरों का हवाला देते हुए न्यूजीलैंड ने केन्या के खिलाफ अपना मैच छोड़ दिया है. जिससे एसोसिएट देश वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंच गया है.

न्यूजीलैंड 2022 ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप से हट गया

न्यूजीलैंड टीम सख्त COVID-19 क्वारंटाइन नियमों के कारण वेस्टइंडीज में ICC अंडर-19 टूर्नामेंट से हट गई. बाद में उनकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है.

जिम्बाब्वे ने वीजा समस्याओं के कारण 2009 वर्ल्ड कप में नहीं खेला

जिम्बाब्वे 2009 T20 वर्ल्ड कप से हट गया क्योंकि UK सरकार ने राजनीतिक तनावों का हवाला देते हुए उनके खिलाड़ियों को वीजा देने से मना कर दिया था.

