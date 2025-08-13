Home > खेल > PAK vs WI :पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के सामने टेक दिए घुटने, टूटा 34 साल पुराना रिकॉर्ड, सुनते ही छाती पीटने लगे शहबाज-मुनीर

PAK vs WI :पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के सामने टेक दिए घुटने, टूटा 34 साल पुराना रिकॉर्ड, सुनते ही छाती पीटने लगे शहबाज-मुनीर

PAK vs WI:बता दें क्रिकेट के इतिहास में ऐसा चौथी बार हुआ जब वेस्टइंडीज ने 200 प्लस रनों के अंतर से किसी मुकाबले में जीत दर्ज की।  मुकाबले में जहां शे होप ने बल्ले से पाकिस्तान के गेंदबाजों को रुलाया।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 13, 2025 09:26:40 IST

PAK vs WI
PAK vs WI

PAK vs WI: 3 वनडे मैचों के सीरीज के आखिरी मुकाबले में पाकिस्तान को वेस्टइंडीज से हार का सामना करना पड़ा। यह पाकिस्तान की वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे बड़ी हार भी साबित हुई। शे होप की टीम ने मुकाबले में जीत के साथ ही सीरीज को भी 2-1 से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ 34 साल पूराना रिकॉर्ड भी कैरेबियाई टीम ने तोड़ दिया। शे होप ने किया कमाल 

पाक ने जीता टॉस 

त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीत कर पहले गेंबाजी का फैसला किया था। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 294 रन बनाए थे। मुकाबले में शे होप ने कप्तानी पारी खेलते हुए शतक जड़ा। उनका वनडे में यह 18वां शतक था। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ उनका ये  दूसरा शतक था। 

शे होप ने किया कमाल 

कैरेबियाई कप्तान ने 94 गेंदों का सामना किया। जिसमें उन्होने नाबाद 120 रन बनाए। उनके इस कमाल की पारी में 10 चौके और 5 छक्के शामिल थे। बता दें कि एक समय वेस्टइंडीज 42 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 185 रन बनाई थी। लेकिन होप की पारी की पारी की वजह कैरेबियाई टीम 8 ओवर में बिना किसी नुकसान के 109 रन जोड़ने में कामयाब रही।

सबसे बड़ी जीत 

निर्णायक मुकाबले को जीतने के लिए पाकिस्तान को 295 रनों का टारगेट मिला था। टी-20 वाले इस जमाने में इस स्कोर हासिल नामुमकिन नहीं था। लेकिन पाक कि टीम के लिए ये मिल का पथ्थर साबित हुआ। स्टार बल्लेबाजों से सजी हुई पाकिस्तान की टीम कुल 100 रन भी नहीं बना सकी। आखिरी मुकाबले में रिजवान की टीम सिर्फ 92 रन पर ऑल आउट हो गई। जिसकी वजह से वेस्टइंडीज को 202 रनों की बड़ी जीत मिली। बता दें वेस्टइंडीज की यह रनों के हिसाब से पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत है। इस मामले में उसने 2015 में क्राइस्टचर्च में खेले वनडे में 150 रन की जीत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 

Rishabh Pant Grace Hayden: ऋषभ पंत को बहुत LIKE करती हैं मैथ्यू हैडन की बेटी! सरेआम खुद कर लिया कबूल, देखें VIDEO

जायडन सील्स ने मचाया बवाल 

बता दें क्रिकेट के इतिहास में ऐसा चौथी बार हुआ जब वेस्टइंडीज ने 200 प्लस रनों के अंतर से किसी मुकाबले में जीत दर्ज की।  मुकाबले में जहां शे होप ने बल्ले से पाकिस्तान के गेंदबाजों को रुलाया। वहीं गेंद से जायडन सील्स ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को घुटने टिकाने पर मजबूर कर दिया। जायडन सील्स ने मुकाबले में 7.2 ओवर में 18 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। यह उनके करियक का बेस्ट प्रर्दशन भी रहा। 

टूटा 34 साल पुराना रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के सीरीज को 2-1 से जीतने के साथ ही पाकिस्तान का एक बड़ा रिकॉर्ड भी टूट गया। बता दें पाकिस्तान  पीछले 34 सालों से वेस्टइंडीज के खिलाफ कोई भी वनडे सीरीज नहीं हारी थी। लेकिन मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान ने ये दिन भी देख लिया। वेस्टइंडीज 1991 के बाद पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ कोई वनडे सीरीज जीतने में कामयाब रही। ये इस सदी में यानी 2000 के बाद से अब तक किसी भी फॉर्मेट में पाकिस्तान पर वेस्टइंडीज की पहली सीरीज जीत भी है। 

VIRAL: मोहम्मद सिराज की मैच विनिंग गेंदबाजी पर श्रीलंकाई अंपायर ने ऐसा क्या कहा कि पोस्ट हो गई वायरल? जानिए वायरल पोस्ट की पूरी कहानी!

Tags: Pak vs WI
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

देसी घी के ये फायदे, आपके चहरे को देंगे एक...

August 12, 2025

जानिए करी पत्ते के फायदे

August 12, 2025

अगर आप भी मोटापे से हैं परेशान , तो ये...

August 12, 2025

जानिए लो ब्लड प्रेशर होने पर क्या होता है?

August 12, 2025

क्या आपने कभी सोचा है किन चीजों के सेवन से...

August 12, 2025

रोज सुबह खाली पेट घी खाने से शरीर मे क्या...

August 12, 2025
PAK vs WI :पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के सामने टेक दिए घुटने, टूटा 34 साल पुराना रिकॉर्ड, सुनते ही छाती पीटने लगे शहबाज-मुनीर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

PAK vs WI :पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के सामने टेक दिए घुटने, टूटा 34 साल पुराना रिकॉर्ड, सुनते ही छाती पीटने लगे शहबाज-मुनीर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

PAK vs WI :पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के सामने टेक दिए घुटने, टूटा 34 साल पुराना रिकॉर्ड, सुनते ही छाती पीटने लगे शहबाज-मुनीर
PAK vs WI :पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के सामने टेक दिए घुटने, टूटा 34 साल पुराना रिकॉर्ड, सुनते ही छाती पीटने लगे शहबाज-मुनीर
PAK vs WI :पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के सामने टेक दिए घुटने, टूटा 34 साल पुराना रिकॉर्ड, सुनते ही छाती पीटने लगे शहबाज-मुनीर
PAK vs WI :पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के सामने टेक दिए घुटने, टूटा 34 साल पुराना रिकॉर्ड, सुनते ही छाती पीटने लगे शहबाज-मुनीर
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?