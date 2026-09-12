श्रीलंका से हार नहीं झेल पाईं पाकिस्तानी कप्तान, सेमीफाइनल के बाद फूट-फूटकर रोईं, VIDEO वायरल

Fatima Sana Crying: महिला एशिया कप कप के सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद पाकिस्तानी टीम की कप्तान फातिमा सना अपने आंसू नहीं रोक पाईं और मैदान पर फूट-फूटकर रोने लगीं. फातिमा सना ने इस मुकाबले में अपना सबकुछ झोंक दिया था, लेकिन फिर टीम को मैच नहीं जिता पाईं. यही वजह रही है कि जब पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल हारकर एशिया कप से बाहर हुई, तो फातिमा सना खुद को रोक नहीं पाईं और उनकी आंखों से आंसू छलक गए. उनकी कई भावुक तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

फातिमा सना ने किया शानदार प्रदर्शन

इस मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 130 रन बनाए. टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. पाकिस्तान ने सिर्फ 37 के स्कोर पर ही 3 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद फातिमा सना ने पारी को संभाला. उन्होंने 36 गेंद पर नाबाद 47 रनों की पारी खेली. वह आखिरी तक मैदान पर टिकी रहीं और अपनी टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया, जिसे डिफेंड किया जा सके.

पाक ने जीतकर भी गंवाया मैच

जब श्रीलंका की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी, तो फातिमा सना ने पाकिस्तान को गेंद से शानदार शुरुआत दिलाई. फातिमा ने अपने पहले ही ओवर में लगातार गेंदों पर श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू और संजना कविंदी को आउट कर पवेलियन भेज दिया. पाकिस्तान ने सिर्फ 33 के स्कोर पर श्रीलंका के 4 बल्लेबाजों को आउट कर दिया था.

ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान इस मुकाबले को जीत सकती है, लेकिन फिर हर्षिता समरविक्रमा (36 रन) और कविशा दिलहारी (33 रन) ने 67 रनों की पार्टनरशिप कर मैच का रुख बदल दिया. हालांकि फातिमा सना ने एक बार फिर वापसी. इस बार उन्होंने अपने तीसरे ओवर में पहले हर्षिता समरविक्रमा को आउट किया, फिर कविशा दिलहारी को भी पवेलियन भेज दिया. इसके बाद श्रीलंका की पारी को कौशानी नुत्यांगना (नाबाद 10 रन) और नीलाक्षिका सिल्वा (नाबाद 18 रन) ने संभाला और टीम को जीत दिलाई.

फूट-फूटकर रोईं फामिता सना

पाकिस्तानी टीम की कप्तान फातिमा सना ने 47 रनों की पारी खेली. साथ ही गेंद से 4 विकेट भी चटकाए. इस ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए फातिमा सना को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. हालांकि मैच हारने का गम वह नहीं झेल पाईं और मैदान पर रोते हुए दिखाई दीं.

भारत और श्रीलंका के बीच होगा फाइनल

श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर महिला एशिया कप 2026 के फाइनल में अपनी जगह बना ली. अब फाइनल में श्रीलंका का मुकाबला भारतीय टीम का साथ होगा. यह मुकाबला 13 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.