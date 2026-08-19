Home > खेल > PAK vs ENG Test: पाकिस्तानी बल्लेबाज ने बनाया शर्मनाक इतिहास, जीरो पर आउट होकर अजान अवैस ने तोड़ा 43 साल पुराना रिकॉर्ड

PAK vs ENG Test: पाकिस्तानी बल्लेबाज ने बनाया शर्मनाक इतिहास, जीरो पर आउट होकर अजान अवैस ने तोड़ा 43 साल पुराना रिकॉर्ड

Pakistan vs England Test: पाकिस्तान की ओर से अजान अवैस बिना खाता खोले पवेलियन लौटे, जबकि इंजरी के बाद टीम में वापसी करने वाले शान मसूद सिर्फ 5 रन बनाकर ओली रोबिन्सन का दूसरा शिकार बने. तीसरा विकेट इमाम-उल-हक के रूप में गिरा.

By: Hasnain Alam | Published: August 19, 2026 8:26:09 PM IST

अजान अवैस
अजान अवैस


Pakistan vs England Test: इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच आज (19 अगस्त) से पहला टेस्ट मैच लीड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही और सलामी बल्लेबाज अजान अवैस मैच की पहली ही गेंद पर पवेलियन लौट गए. ओली रोबिन्सन की अंदर आती हुई गेंद को अजान समझने में पूरी तरह से नाकाम रहे और गेंद सीधा उनके पैड पर आकर लगी, जिसके बाद अंपायर ने आउट दे दिया.

इसके बाद अजान अवैस ने डीआरएस का भी इस्तेमाल किया, लेकिन वह विकेटों के ठीक सामने पाए गए. इस तरह अजान अवैस टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पाकिस्तान की ओर से मैच की पहली ही गेंद पर आउट होने वाले महज दूसरे सलामी बल्लेबाज बने हैं. उनसे पहले यह अनचाहा रिकॉर्ड मोहसिन खान के नाम दर्ज है, जो 1983 में भारत के खिलाफ टेस्ट मैच की पहली ही बॉल पर अपना विकेट गंवा बैठे थे.

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इंग्लैंड के लिए पहली ही गेंद पर विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बने रोबिन्सन 

इसके साथ ही ओली रोबिन्सन इंग्लैंड की तरफ से टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर विकेट लेने वाले महज चौथे गेंदबाज बने हैं. रोबिन्सन से पहले यह कारनामा मॉरिस टेट, जॉफ्री ग्राहम अर्नोल्ड और रयान साइडबॉटम कर चुके हैं.

बता दें कि बारिश के चलते खेल भी रोकना पड़ा. बारिश थमने के बाद मैच दोबारा शुरू हो चुका है. इस खबर को लिखे जाने तक पाकिस्तान ने पहली पारी में 3 विकेट खोकर 109 रन बना लिए हैं.

शान मसूद सिर्फ 5 रन बनाकर ओली रोबिन्सन का बने दूसरा शिकार

पाकिस्तान की ओर से अजान अवैस बिना खाता खोले पवेलियन लौटे, जबकि इंजरी के बाद टीम में वापसी करने वाले शान मसूद सिर्फ 5 रन बनाकर ओली रोबिन्सन का दूसरा शिकार बने. तीसरा विकेट इमाम-उल-हक के रूप में गिरा. इस समय मैदान पर अब्दुल्ला शफीक अर्धशतक लगाकर खेल रहे हैं और उनका साथ सउद शकील दे रहे हैं.

इससे पहले टेस्ट क्रिकेट में फिर से इंग्लैंड के कप्तान नियुक्त किए गए जो रूट ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम चोट के चलते इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं और उनके स्थान पर टीम की कमान सलमान अली के हाथों में सौंपी गई है.

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