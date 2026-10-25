PAK vs ENG: 154 रन पर गिरे 9 विकेट, फिर शादाब खान ने किया करिश्मा… इंग्लैंड के मुंह से छीनी जीत, ठोका ऐतिहासिक शतक

Shadab Khan Historic Century: पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर शादाब खान ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है. शादाब खान ने वनडे ट्राई सीरीज के चौथे मैच में अकेले के दम पर पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ जीत दिलाई. पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड का सांसें रोक देने वाला मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को 242 रन का टारगेट दिया था. इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने 33.5 ओवर में 154 रन के स्कोर पर 9 विकेट गंवा दिए थे.

ऐसे में सभी को लगा कि पाकिस्तान इस मैच को हार जाएगी, लेकिन शादाब खान के इरादे कुछ और थे. वह क्रीज पर खूंटा गाड़कर जम गए. उन्होंने 11वें नंबर पर आए बल्लेबाज हारिस रऊफ के साथ 80 गेंद पर 89 रनों की ऐतिहासिक पार्टनरशिप की. इस दौरान शादाब खान ने शानदार शतक लगाया. उन्होंने 96 गेंद पर 113 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली, जबकि हारिस रऊफ ने 19 गेंद पर 7 रन बनाए. इसके दम पर पाकिस्तान ने 1 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया.

पाकिस्तान ने जीता हारा हुआ मैच

इस मैच में इंग्लैंड ने बेन डकेट के शतक के दम पर 241 रन बनाए थे. जब पाकिस्तान की टीम इस टारगेट का पीछा करने उतरी, तो शुरुआत बेहद खराब रही. पाकिस्तान ने सिर्फ 31 रन के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए थे. बाबर आजम सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि सैम अयूब और फखर जमां भी सस्ते में आउट हो गए. इसके बाद साद बेग और सलमान आगा ने पारी को संभाला, लेकिन ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए. सलमान ने 26 और साद बेग ने 32 रन बनाए. इसके बाद विकेट लगातार गिरते रहे. फिर 8वें नंबर पर शादाब खान बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो क्रीज पर जम गए.

उन्होंने लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों के पार्टनरशिप बनानी शुरू की, लेकिन कोई बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं पा रहा था. आखिर में पाकिस्तान ने 154 के स्कोर पर 9 विकेट खो दिए, जिसके बाद शादाब खान का साथ देने के लिए हारिस रऊफ मैदान पर आए. इसके बाद उन दोनों के बीच 89 रनों की साझेदारी हुई, जिसमें शादाब के बल्ले से 81 रन आए. उन्होंने 96 गेंदों पर 13 चौके और 5 छक्के की मदद से नाबाद 113 रन बनाए. वहीं, हारिस रऊफ 19 गेंद पर 7 रन बनाकर लौटे. इसके दम पर पाकिस्तान ने सांसे थमा देने वाले मुकाबले में 1 विकेट से जीत दर्ज की.

शादाब खान 97 के स्कोर पर हो गए थे आउट!

इस मुकाबले के दौरान उस समय सभी का सांसे थम गई थीं, जब अंपायर ने शादाब खान को 97 रन के स्कोर पर LBW आउट करार दे दिया था. वह भी पवेलियन जाने लगे थे, लेकिन फिर किस्मत पलट गई. शादाब खान ने DRS की मांग कर दी. रिव्यू में दिखा कि गेंद पैड पर टकराने से पहले बल्ले को छूकर निकली थी. फिर क्या था अंपायर ने अपना फैसला बदला और शादाब को जीवनदान मिल गया. इसके बाद पाकिस्तान ने अपने शतक लगाया और पाकिस्तान के ऐतिहासिक जीत की कहानी लिख दी.

#PakistanCricket Shadab Khan is out but on review there is a slight edge so he gets to resume his batting for @TheRealPCB vs @englandcricket #PAKvENG https://t.co/BStV26VtTV — Chacha Abdul Shakoor (@ChachaAbdulSh10) October 25, 2026





इंग्लैंड की टीम का कैसा रहा प्रदर्शन?

इस मुकाबले में इंग्लैंड की ओर से सलामी बल्लेबाज बेन डकेट ने 105 रनों की पारी खेली. उनके अलावा सैम करन ने 42 और गस एटकिंसन ने 36 रन बनाए. पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की टीम 46.4 ओवर में 241 रन के स्कोर पर सिमट गई. इसके बाद जब गेंदबाजी की बारी आई, तो जेमी ओवर्टन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए. वहीं, गस एटकिंसन और लियाम डॉसन ने 2-2 विकेट लिए, जबकि विल जैक्स और हेनरी क्रोकॉम को 1-1 विकेट मिला. हालांकि इंग्लैंड यह मुकाबला 1 विकेट से हार गई.