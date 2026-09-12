रजाउल्लाह के पास सिलेक्शन के टाइम नहीं था पासपोर्ट? पाकिस्तानी क्रिकेट ने बताई सच्चाई, कहा- ये गलत…

Razaullah Passport Controversy: इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट (ENG vs PAK) में पाकिस्तान की टीम पर हार का खतरा मंडरा रहा है. हालांकि इस बीच पाकिस्तान को रजाउल्लाह के रूप में एक ऐसा ऑलराउंडर मिल गया है, जिन्होंने गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने पाकिस्तान के लिए दूसरी पारी में सिर्फ 63 गेंद पर 81 रनों की पारी खेली. इस पारी के दौरान उनके बल्ले से 4 चौके और 9 छक्के आए. इससे पहले उन्होंने गेंद से 4 विकेट चटकाए थे.

इस शानदार प्रदर्शन के बाद इंटरनेट पर रजाउल्लाह की खूब चर्चा हो रही है. इस बीच रजाउल्लाह के पासपोर्ट और वीजा को लेकर भी विवाद सामने आया. सोशल मीडिया दावा किया गया था कि जब रजाउल्लाह का टीम में सिलेक्शन हुआ था, तो उनके पास पासपोर्ट और वीजा नहीं था. रजाउल्लाह ने इस विवाद पर अपना जवाब दिया है.

रजाउल्लाह ने पासपोर्ट विवाद पर तोड़ी चुप्पी

पाकिस्तान के युवा ऑलराउंडर रजाउल्लाह (Razaullah) ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान रजाउल्लाह ने पासपोर्ट को लेकर सवाल किया गया. इस पर रजाउल्लाह ने कहा कि यह बात गलत है कि उनके पास पासपोर्ट नहीं था. रजाउल्लाह ने कहा कि उन्होंने एक साल पहले ही पासपोर्ट बनवा लिया था. जब उन्हें पता चला कि इंग्लैंड दौरे पर जाना है, तो उन्होंने 7 दिन पहले ही वीजा के लिए पासपोर्ट जमा कर दिया था. बता दें कि लॉर्ड्स टेस्ट के बाद पाकिस्तानी टीम से 7 प्लेयर्स को बाहर किया गया था, जिनकी जगह नए खिलाड़ियों को मौका मिला था. उन नए खिलाड़ियों में रजाउल्लाह का नाम भी शामिल था.

Razaullah dismisses reports about his passport, saying, “The passport news is false — I got my passport made a year ago.” pic.twitter.com/kD73qeIDbu — Thakur (@hassam_sajjad) September 11, 2026

पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दिया 130 का टारगेट

तीसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 130 रनों की टारगेट रखा है. इस मैच में पाकिस्तान ने पहली पारी में निराशाजनक बल्लेबाजी करते हुए 133 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी इंग्लैंड की टीम ने 453 रन बनाकर 320 रनों की लीड हासिल कर ली थी. फिर पाकिस्तान ने दूसरी पारी में वापसी की और 449 रन बनाए. इससे इंग्लैंड को 130 रनों का टारगेट मिला. अब इंग्लैंड को यह टेस्ट जीतने के लिए 130 रनों की जरूरत है. अगर इंग्लैंड यह मैच जीत लेता है, तो पाकिस्तान को 3-0 क्लीन स्वीप कर देगी.