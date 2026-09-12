Home > खेल > रजाउल्लाह के पास सिलेक्शन के टाइम नहीं था पासपोर्ट? पाकिस्तानी क्रिकेट ने बताई सच्चाई, कहा- ये गलत…

रजाउल्लाह के पास सिलेक्शन के टाइम नहीं था पासपोर्ट? पाकिस्तानी क्रिकेट ने बताई सच्चाई, कहा- ये गलत…

Razaullah Passport Controversy: पाकिस्तान के ऑलराउंडर रजाउल्लाह के पासपोर्ट को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद चल रहा था. इस पर आखिरकार रजाउल्लाह ने चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने इन अफवाहों को गलत बताया है. जानें रजाउल्लाह ने क्या कहा...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 12, 2026 11:42:29 AM IST

रजाउल्लाह ने पासपोर्ट विवाद पर तोड़ी चुप्पी.
रजाउल्लाह ने पासपोर्ट विवाद पर तोड़ी चुप्पी.


Razaullah Passport Controversy: इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट (ENG vs PAK) में पाकिस्तान की टीम पर हार का खतरा मंडरा रहा है. हालांकि इस बीच पाकिस्तान को रजाउल्लाह के रूप में एक ऐसा ऑलराउंडर मिल गया है, जिन्होंने गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने पाकिस्तान के लिए दूसरी पारी में सिर्फ 63 गेंद पर 81 रनों की पारी खेली. इस पारी के दौरान उनके बल्ले से 4 चौके और 9 छक्के आए. इससे पहले उन्होंने गेंद से 4 विकेट चटकाए थे.

इस शानदार प्रदर्शन के बाद इंटरनेट पर रजाउल्लाह की खूब चर्चा हो रही है. इस बीच रजाउल्लाह के पासपोर्ट और वीजा को लेकर भी विवाद सामने आया. सोशल मीडिया दावा किया गया था कि जब रजाउल्लाह का टीम में सिलेक्शन हुआ था, तो उनके पास पासपोर्ट और वीजा नहीं था. रजाउल्लाह ने इस विवाद पर अपना जवाब दिया है.

You Might Be Interested In

रजाउल्लाह ने पासपोर्ट विवाद पर तोड़ी चुप्पी

पाकिस्तान के युवा ऑलराउंडर रजाउल्लाह (Razaullah) ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान रजाउल्लाह ने पासपोर्ट को लेकर सवाल किया गया. इस पर रजाउल्लाह ने कहा कि यह बात गलत है कि उनके पास पासपोर्ट नहीं था. रजाउल्लाह ने कहा कि उन्होंने एक साल पहले ही पासपोर्ट बनवा लिया था. जब उन्हें पता चला कि इंग्लैंड दौरे पर जाना है, तो उन्होंने 7 दिन पहले ही वीजा के लिए पासपोर्ट जमा कर दिया था. बता दें कि लॉर्ड्स टेस्ट के बाद पाकिस्तानी टीम से 7 प्लेयर्स को बाहर किया गया था, जिनकी जगह नए खिलाड़ियों को मौका मिला था. उन नए खिलाड़ियों में रजाउल्लाह का नाम भी शामिल था.

पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दिया 130 का टारगेट

तीसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 130 रनों की टारगेट रखा है. इस मैच में पाकिस्तान ने पहली पारी में निराशाजनक बल्लेबाजी करते हुए 133 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी इंग्लैंड की टीम ने 453 रन बनाकर 320 रनों की लीड हासिल कर ली थी. फिर पाकिस्तान ने दूसरी पारी में वापसी की और 449 रन बनाए. इससे इंग्लैंड को 130 रनों का टारगेट मिला. अब इंग्लैंड को यह टेस्ट जीतने के लिए 130 रनों की जरूरत है. अगर इंग्लैंड यह मैच जीत लेता है, तो पाकिस्तान को 3-0 क्लीन स्वीप कर देगी.

Tags: eng vs pak
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

भुनी अदरक खाने के फायदे

September 11, 2026

डिंपल कपाड़िया ने अक्षय खन्ना के साथ रोमांस को क्यों...

September 11, 2026

शुक्रवार को ओटीटी पर 6 फिल्में हो रहीं रिलीज

September 11, 2026

6 हसीनाएं, जिन्होंने फिल्मों में निभाई चुड़ैल और भूतनी के...

September 11, 2026

KBC सेट को लेकर अमिताभ बच्चन ने क्या किया खुलासा?

September 9, 2026

कौन हैं सुरभि वनजारा? जो समय रैना के शो में...

September 9, 2026
रजाउल्लाह के पास सिलेक्शन के टाइम नहीं था पासपोर्ट? पाकिस्तानी क्रिकेट ने बताई सच्चाई, कहा- ये गलत…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रजाउल्लाह के पास सिलेक्शन के टाइम नहीं था पासपोर्ट? पाकिस्तानी क्रिकेट ने बताई सच्चाई, कहा- ये गलत…
रजाउल्लाह के पास सिलेक्शन के टाइम नहीं था पासपोर्ट? पाकिस्तानी क्रिकेट ने बताई सच्चाई, कहा- ये गलत…
रजाउल्लाह के पास सिलेक्शन के टाइम नहीं था पासपोर्ट? पाकिस्तानी क्रिकेट ने बताई सच्चाई, कहा- ये गलत…
रजाउल्लाह के पास सिलेक्शन के टाइम नहीं था पासपोर्ट? पाकिस्तानी क्रिकेट ने बताई सच्चाई, कहा- ये गलत…
रजाउल्लाह के पास सिलेक्शन के टाइम नहीं था पासपोर्ट? पाकिस्तानी क्रिकेट ने बताई सच्चाई, कहा- ये गलत…