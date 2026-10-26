PAK vs ENG: इंग्लैंड जीत गया था मैच, मैदान से लौट रहे थे शादाब-हारिस, तभी अंपायर ने रोका… और पलट गया खेल!

PAK vs ENG ODI Drama: क्रिकेट एक ऐसा खेल है, जिसमें जब तक खेल खत्म नहीं हो जाता, तब तक किसी की हार-जीत तय नहीं होती है. रविवार को पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड के वनडे मैच में ऐसा ही देखने को मिला. पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 25 अक्टूबर को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में वनडे ट्राई सीरीज का मुकाबला खेला गया. इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 241 रन का स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में उतरी पाकिस्तानी टीम 154 रन के स्कोर पर 9 विकेट खो चुकी थी, लेकिन शादाब खान इंग्लैंड के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए. शादाब खान ने अकेले के दम पर पाकिस्तान को 1 विकेट से जीत दिलाई. हालांकि एक ऐसा समय भी आया था, जब इंग्लैंड की टीम 20 रन से मुकाबला जीत गई थी. फिर मैच में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला, जिससे पूरा मुकाबला पलट गया.

शादाब खान को हो गए थे LBW!

दरअसल, जब पाकिस्तान की टीम 242 रन के टारगेट का पीछा कर रही थी, तो शादाब खान अकेले अपनी टीम के लिए लड़ाई लड़ रहे थे. पाकिस्तान ने सिर्फ 154 रन पर 9 विकेट खो दिए थे. वहां से शादाब खान ने हारिस रऊफ के साथ मिलकर टीम के स्कोर को 221 रन पर पहुंचाया. इस बीच इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन की एक यॉर्कर शादाब खान के पैड प लगती है, जिस पर अंपायर उन्हें LBW आउट करार देते हैं. शादाब खान को भी लगा कि वो आउट हो गए हैं. वो निराश होकर इंग्लैंड के खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर पवेलियन की ओर लौटने लगे थे. इसी दौरान मैच में बड़ा ट्विस्ट आया. पाकिस्तान के पास रिव्यू बचे हुए थे, जिसे शादाब खान ने जाने से पहले ले लिया था. फिर जो हुआ, उससे पूरा मैच पलट गया.

Handshakes had started but UltraEdge spots an inside edge. No one saw that coming. Dramatic scenes here in Lahore. #PAKvsENG #ODIs https://t.co/LtKYu3FTNt — @CricketPulse (@VikashJajra4500) October 25, 2026

थर्ड अंपायर ने चेक किया, तो पता चला कि गेंद शादाब खान के पैड से टकराने से पहले बल्ले का किनारा लेकर निकली थी. अल्ट्राएज में साफ दिख गया कि बल्ले का कुछ हिस्सा गेंद से लगा है. फिर क्या था मैदानी अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और फिर पूरे स्टेडियम में शोर गूंज उठा. इसके बाद शादाब खान ने अपनी टीम की नैया पार लगाई. उन्होंने ऐतिहासिक शतक लगाकर पाकिस्तान को 1 विकेट से जीत दिलाई.

शादाब ने खेली ऐतिहासिक पारी

शादाब खान ने इस मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक पारी खेली. उन्होंने 96 गेंदों पर नाबाद 113 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 13 चौके और 5 छक्के आए. यह शादाब खान का वनडे में पहला शतक है. ये शतक उस समय आया, जब पाकिस्तान की टीम 242 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 154 के स्कोर पर 9 विकेट खो चुकी थी. वहां से शादाब खान ने हारिस रऊफ के साथ 89 रनों की पार्टनरशिप की, जिसमें रऊफ के बल्ले से 7 रन आए. शादाब खान ने अकेले दूसरे छोर से 81 रन बनाए और पाकिस्तान को ऐतिहासिक जीत दिलाई.