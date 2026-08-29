जो रूट ने रचा इतिहास, तोड़ डाला रिकी पोंटिंग का बड़ा रिकॉर्ड, पाकिस्तान के खिलाफ किया कारनामा

इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट ने शुक्रवार 28 अगस्त को अपने नाम एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड कर लिया. पाकिस्तान के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दौरान रूट घरेलू टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्हें ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 13 रन की जरूरत थी. पहली पारी में रूट सिर्फ 4 रन बना सके, लेकिन दूसरी पारी में 37 गेंदों पर 24 रन बनाकर उन्होंने पोंटिंग का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया.

रूट ने अब इंग्लैंड में खेले 89 टेस्ट मैचों में 7,591 रन बना लिए हैं. इससे पहले घरेलू टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रिकी पोंटिंग के नाम था, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 92 टेस्ट मैचों में 7,578 रन बनाए थे. इस लिस्ट में अब रूट और पोंटिंग के बाद सचिन तेंदुलकर, महेला जयवर्धने और जैक्स कैलिस का नाम आता है. टेस्ट क्रिकेट में रूट पहले से ही दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और यह नया रिकॉर्ड उनके शानदार करियर में एक और बड़ी उपलब्धि है.

एक और रिकॉर्ड बनाने से चूके जो रूट

हालांकि, रूट इसी पारी में एक और विश्व रिकॉर्ड बनाने से चूक गए. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद अली ने उन्हें दूसरी पारी में एलबीडब्ल्यू आउट किया. अगर रूट इस पारी में अर्धशतक लगा देते तो वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ देते. फिलहाल दोनों बल्लेबाज 68-68 अर्धशतकों के साथ बराबरी पर हैं. रूट ने अपना 68वां अर्धशतक पाकिस्तान के खिलाफ 20 अगस्त को लीड्स में खेले गए पहले टेस्ट में लगाया था.

12 हजार घरेलू इंटरनेशनल रन से 72 रन दूर

पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट में रूट के पास एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने का मौका होगा. घरेलू मैदान पर वह अब तक 199 इंटरनेशनल मैचों की 260 पारियों में 11,928 रन बना चुके हैं. उन्हें 12 हजार रन पूरे करने के लिए सिर्फ 72 रन की जरूरत है. अगर वह तीसरे टेस्ट में यह आंकड़ा हासिल कर लेते हैं तो वह घरेलू मैदान पर 12 हजार इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले इंग्लिश खिलाड़ी और दुनिया के सिर्फ छठे बल्लेबाज बन जाएंगे. घरेलू मैदान पर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने का रिकॉर्ड फिलहाल सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने भारत में 14,192 रन बनाए हैं.