PAK vs ENG: पाकिस्तान-इंग्लैंड मैच में बवाल! मैदान पर बेकाबू हुए हारिस रऊफ, विल जैक्स को बैट से मारने चल दिए, अंपायर से भी भिड़े

Haris Rauf vs Will Jacks: पाकिस्तान ने वनडे ट्राई सीरीज के चौथे मुकाबले में इंग्लैंड को 1 विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की. इस मैच के दौरान पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाड़ियों के बीच भिड़ंत हो गई. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर विल जैक्स से भिड़ गए. मैदान पर उन दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद अंपायर को बीच-बचाव के लिए आना पड़ा. हारिस रऊफ ने अंपायर पर भी नाराजगी जाहिर की.

दरअसल, यह वाकया मैच के 46वें ओवर में हुआ. इंग्लैंड के गेंदबाज सैम करन ने पाकिस्तान के बल्लेबाज शादाब खान को बाउंसर गेंद डाली, जिस पर शादाब खान ने वाइड की अपील की. शादाब स्क्वायर लेग अंपायर की ओर देखकर नाखुशी जाहिर कर रहे थे. इसी बीच नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़े हारिस रऊफ अपना आपा खो बैठे. रऊफ मिड ऑन के पास खड़े विल जैक्स से जाकर भिड़ गए, जिसके बाद उन दोनों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई.

विल जैक्स से क्यों भिड़े रऊफ?

जब अंपायर ने हारिस रऊफ के पक्ष में फैसला नहीं लिया, तो वो काफी नाराज हो गए. इस बीच मिड ऑन के पास खड़े विल जैक्स ने कुछ कहा, जिसे सुनते ही हारिस रऊफ भड़क गए. इसके बाद रऊफ और विल जैक्स के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. वो विल जैक्स पर चिल्लाते और बैट दिखाते दिखाई दिए. इतना ही नहीं, हारिस रऊफ बीच बचाव करने आए अंपायर से भी भिड़ गए. इस दौरान इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट भी बीच में आए और मामले को शांत कराया. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है.

Sam Curran bowls a BOUNCER! Shadab Khan wants a WIDE as Umpire says NO! @TheRealPCB Haris Rauf has a verbal FIGHT with @englandcricket Will Jacks as Joe Root is the peacemaker😂 Drama in #PakistanCricket #PAKvENG https://t.co/lajM8FGfdf — Chacha Abdul Shakoor (@ChachaAbdulSh10) October 25, 2026

पाकिस्तान ने 1 विकेट से जीता मैच

इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान ने 1 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की. शादाब खान और हारिस रऊफ ने आखिरी विकेट के लिए 89* रनों की साझेदारी की. हारिस रऊफ ने 19 गेंद पर 7 रन बनाए, जबकि शादाब खान ने 113 रनों की नाबाद पारी खेली. इसके दम पर पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 1 विकेट से हरा दिया. इस मुकाबले में शादाब खान पाकिस्तान की जीत के हीरो रहे, जिन्होंने अकेले 96 गेंद पर 113 रनों की पारी खेली. उनके बल्ले से 13 चौके और 5 छक्के आए. उनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.

पाकिस्तान ने कैसे जीता मैच?

शादाब खान ने इस मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक पारी खेली. उन्होंने 96 गेंदों पर नाबाद 113 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 13 चौके और 5 छक्के आए. यह शादाब खान का वनडे में पहला शतक है. ये शतक उस समय आया, जब पाकिस्तान की टीम 242 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 154 के स्कोर पर 9 विकेट खो चुकी थी. वहां से शादाब खान ने हारिस रऊफ के साथ 89 रनों की पार्टनरशिप की, जिसमें रऊफ के बल्ले से 7 रन आए. शादाब खान ने अकेले दूसरे छोर से 81 रन बनाए और पाकिस्तान को ऐतिहासिक जीत दिलाई.