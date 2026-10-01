Home > खेल > Asian Games: पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रौंदा, गोल्ड मेडल मैच में मारी एंट्री, फाइनल में भारत से होगी भिड़ंत?

Asian Games: पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रौंदा, गोल्ड मेडल मैच में मारी एंट्री, फाइनल में भारत से होगी भिड़ंत?

Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान ने अपनी जगह बना ली है. पाकिस्तान ने पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया. यह मुकाबला काफी रोमांचक रहा, जिसमें दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हुई.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 1, 2026 10:54:22 AM IST

पाकिस्तान ने एशियन गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में एंट्री की.
पाकिस्तान ने एशियन गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में एंट्री की.


Asian Games 2026 PAK vs BAN Semifinal: पाकिस्तान ने एशियन गेम्स 2026 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में एंट्री कर ली है. पहले सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया. इस जीत के साथ ही पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मैच यानी फाइनल का टिकट मिल गया है. फाइनल में पहुंचने से पाकिस्तान का मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट में मेडल कंफर्म हो गया है. अगर पाकिस्तान को फाइनल में हार भी मिलती है, तो भी उन्हें सिल्वर मेडल मिलेगा. अब फाइनल में पाकिस्तान की भिड़ंत भारत या श्रीलंका से होगी, जिनके बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है. वहीं, पहले सेमीफाइनल में हारने वाली बांग्लादेश की टीम ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेगी, जिसमें उसका मुकाबला दूसरा सेमीफाइनल हारने वाली टीम से होगा.

पाकिस्तान ने कैसे जीता मुकाबला?

इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. बारिश की वजह इस मैच को 13-13 ओवर का कर दिया गया था. बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 13 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 111 रन बनाए. बांग्लादेश की ओर से तोहिद ह्रदॉय ने 25 गेंदों में 42 रनों की पारी खेली. वहीं, सैफ हसन ने 19 रन बनाए, जबकि मोसाद्देक हुसैन के बल्ले से 11 रन आए.  इसके अलावा कोई दूसरा बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाया. पाकिस्तान की ओर से सूफयान मुकीम ने 3 विकेट चटकाए, जबकि अरफात मन्हास को 2 विकेट और सैम अयूब को 1 विकेट मिला.

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पाकिस्तान ने जैसे-तैसे जीता मैच

112 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम की शुरुआत खराब रही. पाकिस्तान ने सिर्फ 38 रन के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए. एक समय पर ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश इस टारगेट को डिफेंड कर सकता है. हालांकि फिर हसन नवाज और अब्दुल समद ने मोर्चा संभाला. हसन नवाज ने नाबाद 27 रन बनाए, जबकि अब्दुल समद 30 रन नॉटआउट रहे. उन दोनों के बीच सिर्फ 32 गेंद पर 59 रन की पार्टनरशिप हुई. इसके दम पर पाकिस्तान ने 11.3 ओवर में ही 4 विकेट खोकर टारगेट चेज कर लिया.

फाइनल में भारत से होगी टक्कर?

भारत और श्रीलंका के बीच एशियन गेम्स का दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है. इस मुकाबले में जीतने वाली टीम फाइनल के लिए क्वालीफाई करेगी, जहां पर गोल्ड मेडल के लिए पाकिस्तान से मुकाबला होगा. ऐसे में अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल जीतती है, तो फाइनल में भारत बनाम पाकिस्तान का हाईवोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा.

Tags: Asian Games 2026
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