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PAK vs BAN 2nd Test: लिटन दास का शतक, खुर्रम शहजाद के 4 विकेट, कैसा रहा पहले दिन का खेल?

PAK vs BAN 2nd Test: सिलहट टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने बांग्लादेश को शुरुआती झटके दिए, लेकिन लिटन दास की शानदार बल्लेबाजी ने टीम को संभाल लिया. उन्होंने उन्होंने 159 गेंदों का सामना करते हुए कुल 126 रन की बेहतरीन पारी खेली. आइए जानते हैं पहले दिन का खेल कैसा रहा.

By: Satyam Sengar | Published: May 16, 2026 6:35:38 PM IST

लिटन दास ने लगाया शतक.
लिटन दास ने लगाया शतक.


PAK vs BAN 2nd Test Day 1: सिलहट में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन बांग्लादेश की टीम ने शुरुआती झटकों के बावजूद शानदार वापसी की. पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने मैच की शुरुआत से ही दबाव बनाया और बांग्लादेश के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. हालांकि, विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास की संयमित बल्लेबाजी ने टीम को संभाल लिया और मैच में वापसी कराई. टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो शुरुआती ओवरों में पूरी तरह सही साबित हुआ.

तेज गेंदबाज खुर्रम शहजाद ने शानदार गेंदबाजी (4 विकेट) करते हुए बांग्लादेश के शीर्ष बल्लेबाजों को जल्दी आउट कर दिया. ओपनर महमूदुल हसन जॉय पहले ही ओवर में पवेलियन लौट गए, जिससे टीम पर दबाव बढ़ गया. कप्तान नजमुल हुसैन शांतो और अनुभवी बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम भी बड़ी पारी नहीं खेल सके. लगातार गिरते विकेटों के कारण बांग्लादेश का स्कोर 116 रन पर 6 विकेट हो गया और टीम मुश्किल स्थिति में पहुंच गई थी.

लिटन दास ने बांग्लादेश को दिलाई मजबूती

ऐसे कठिन समय में लिटन दास ने जिम्मेदारी संभाली. उन्होंने धैर्य और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए निचले क्रम के खिलाड़ियों के साथ महत्वपूर्ण साझेदारियां कीं. उनकी पारी की बदौलत बांग्लादेश सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रहा. लिटन ने मैदान पर शांत रहकर पाकिस्तान के गेंदबाजों का मजबूती से सामना किया. उन्होंने 159 गेंदों का सामना करते हुए कुल 126 रन की बेहतरीन पारी खेली.

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हसन अली की चोट बनी चिंता का कारण

मैच के दौरान पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली चोटिल हो गए. गेंद रोकने की कोशिश में उन्हें सिर पर चोट लगी, जिसके बाद मेडिकल टीम तुरंत मैदान पर पहुंची. उन्हें स्ट्रेचर के सहारे बाहर ले जाया गया. इस घटना से खिलाड़ियों और दर्शकों के बीच चिंता बढ़ गई, हालांकि बाद में राहत की खबर सामने आई कि चोट ज्यादा गंभीर नहीं है. पहले दिन का खेल समाप्त होने तक बांग्लादेश 278 रन बनाकर ऑलआउट हो गया, जबकि पाकिस्तान ने बिना विकेट गंवाए 21 रन बना लिए हैं.

Tags: pak vs ban
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