PAK vs BAN 2nd Test: लिटन दास का शतक, खुर्रम शहजाद के 4 विकेट, कैसा रहा पहले दिन का खेल?

तेज गेंदबाज खुर्रम शहजाद ने शानदार गेंदबाजी (4 विकेट) करते हुए बांग्लादेश के शीर्ष बल्लेबाजों को जल्दी आउट कर दिया. ओपनर महमूदुल हसन जॉय पहले ही ओवर में पवेलियन लौट गए, जिससे टीम पर दबाव बढ़ गया. कप्तान नजमुल हुसैन शांतो और अनुभवी बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम भी बड़ी पारी नहीं खेल सके. लगातार गिरते विकेटों के कारण बांग्लादेश का स्कोर 116 रन पर 6 विकेट हो गया और टीम मुश्किल स्थिति में पहुंच गई थी.
लिटन दास ने बांग्लादेश को दिलाई मजबूती
ऐसे कठिन समय में लिटन दास ने जिम्मेदारी संभाली. उन्होंने धैर्य और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए निचले क्रम के खिलाड़ियों के साथ महत्वपूर्ण साझेदारियां कीं. उनकी पारी की बदौलत बांग्लादेश सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रहा. लिटन ने मैदान पर शांत रहकर पाकिस्तान के गेंदबाजों का मजबूती से सामना किया. उन्होंने 159 गेंदों का सामना करते हुए कुल 126 रन की बेहतरीन पारी खेली.