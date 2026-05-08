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PAK vs BAN: शाहीन अफरीदी ने रचा इतिहास, बांग्लादेश के खिलाफ पहले ही टेस्ट में गजब कर डाला, WTC में…

Shaheen Afridi Creates History: पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में इतिहास रचते हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 100 विकेट पूरे कर लिए.

By: Satyam Sengar | Published: May 8, 2026 8:05:20 PM IST

WTC में 100 विकेट लेने वाले पहले पाकिस्तानी बने शाहीन.
WTC में 100 विकेट लेने वाले पहले पाकिस्तानी बने शाहीन.


Shaheen Afridi Creates History: शाहीन शाह अफरीदी ने शुक्रवार 8 मई को शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में शुरू हुए बांग्लादेश नेशनल क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान के तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई की. मुकाबले के पहले दिन शाहीन ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में 100 विकेट लेने वाले पहले पाकिस्तानी गेंदबाज बन गए. शाहीन ने यह उपलब्धि बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज महमूदुल हसन जॉय को आउट कर हासिल की.
 
जॉय 19 गेंदों में 8 रन बनाकर विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट हुए. यह विकेट मैच के सातवें ओवर की पहली गेंद पर आया. इस टेस्ट से पहले शाहीन के नाम 28 WTC मैचों की 47 पारियों में 99 विकेट दर्ज थे. उन्होंने मैच के शुरुआती सत्र में ही 100 विकेट का आंकड़ा छूते हुए इतिहास रच दिया. WTC में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में स्पिनर नोमान अली दूसरे स्थान पर हैं. नोमान ने 20 WTC मैचों में 89 विकेट लिए हैं और वह 2023-2025 WTC सेशन में पाकिस्तान के सबसे सफल गेंदबाज भी रहे.
 
सबसे ज्यादा विकेट नाथन लायन के नाम
वहीं स्पिनर साजिद खान 12 मैचों में 63 विकेट लेकर तीसरे स्थान पर मौजूद हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑफ स्पिनर नाथन लियोन के नाम है, जिन्होंने 55 मैचों में 224 विकेट हासिल किए हैं. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस 54 मैचों में 222 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क 52 मैचों में 221 विकेट लेकर तीसरे नंबर पर काबिज हैं.
 
अश्विन WTC में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले एशियाई
पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन WTC इतिहास में एशियाई गेंदबाजों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं. दिसंबर 2024 में अंतरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले अश्विन ने 41 मैचों में 195 विकेट अपने नाम किए. वहीं भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 42 WTC मैचों में 185 विकेट के साथ एशियाई गेंदबाजों की सूची में दूसरे और ओवरऑल पांचवें स्थान पर हैं.
 

Tags: shaheen afridi
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