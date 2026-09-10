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पाकिस्तानी टीम में ‘भारत का एजेंट’ कौन? पूर्व कप्तान ने इशारों में बताया नाम, IPL से भी कनेक्शन

Rashid Latif On Mike Hesson: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ ने दावा किया कि उनकी टीम में कोई भारत के एजेंट है. उन्होंने कहा कि जो लोग IPL में काम करते आते हैं, उन्हें एजेंट बनाकर पाकिस्तान भेजा जा सकता है. उन्होंने इशारों ही इशारों में टेस्ट टीम के हेड कोच माइक हेसन पर इंडियन एजेंट होने का आरोप लगाया.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 10, 2026 5:17:56 PM IST

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने माइक हेसन को इंडियन एजेंट बताया!
पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने माइक हेसन को इंडियन एजेंट बताया!


Rashid Latif On Mike Hesson: पाकिस्तान क्रिकेट इन दिनों बुरे दौर से गुजर रही है. इग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बड़े बदलाव किए. बोर्ड ने हेड कोच सरफराज अहमद को हटाकर माइक हेसन को टेस्ट टीम की जिम्मेदारी सौंपी. अब माइक हेसन भी विवादों में आ गए हैं. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ ने हेड कोच माइक हेसन को भारत का एजेंट करार दिया है. उनके इस बयान से क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं है कि वो वीडियो कब का है? इस वीडियो में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद ने माइक हेसन पर गंभीर सवाल उठाए.

माइक हेसन भारत के एजेंट?

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इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन अभी तक निराशाजनक रही है. शुरुआती 2 टेस्ट में बुरी हार के बाद तीसरे टेस्ट में भी पाकिस्तान का बुरा हाल हो गया है. इस बीच पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने बिना किसी का नाम लिए टीम के नए विदेशी टेस्ट कोच को सीधे तौर पर ‘इंडियन एजेंट’ कह दिया है. उनका कहना है कि जो भी विदेशी कोच इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में काम कर चुका है, वो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए वफादार नहीं हो सकता है. बता दें कि माइक हेसन IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ कोच के तौर पर काम कर चुके हैं. इसी आधार पर राशिद लतीफ ने दावा किया कि हो सकता है कि वह किसी मकसद से पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जुड़े हों. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है.

‘एजेंट बनाकर भेजा गया पाकिस्तान’

राशिद लतीफ ने कहा कि आईपीएल एक बड़ा टूर्नामेंट हैं. इससे जुड़ने वाले लोग कई बड़े-बड़े लोगों के संपर्क में आ जाते हैं. उन्होंने शक जताया कि इन लोगों को एजेंट बनाकर पाकिस्तान भेजा जा सकता है. ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत नुकसान कर सकते हैं. राशिद ने आगे कहा कि उनका मानना है कि PCB को विदेशी कोचों की नियुक्ति से पहले इसकी अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए. अब उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है. क्रिकेट फैंस राशिद लतीफ के इस बयान के लिए उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं.

विवादों के बीच हेसन बने टेस्ट कोच

बता दें कि माइक हेसन ऐसे समय पर पाकिस्तान टेस्ट टीम के हेड कोच बने, जब पहले से काफी विवाद हो रहा था. इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तानी टीम लगातार सवालों के घेरों में बनी हुई है. इस सीरीज के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी स्क्वाड और सपोर्ट स्टाफ में काफी बड़ा बदलाव किया. लॉर्ड्स टेस्ट के बाद हेड कोच सरफराज अहमद को हटा दिया गया. उनकी जगह माइक हेसन को अंतरिम हेड कोच बनाया गया था.

Tags: Mike HessonPakistan Cricket Team
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