‘दोनों अपने हैं, इंशाअल्लाह’, Asia Cup 2025 में भारत-पाक मैच को लेकर पाकिस्तानी गेदबाज ने किया बड़ा दावा, वायरल हो रहा VIDEO

Haris Rauf on India vs Pakistan Match: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 2 मैच खेले जाने हैं।इन दोनों मैचों को लेकर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने एक बड़ा दावा किया है।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 26, 2025 17:17:00 IST

Asia Cup 2025 (Image Source- X/@Rnawaz0)
Asia Cup 2025 (Image Source- X/@Rnawaz0)

IND VS PAK: एशिया कप 9 सितंबर से शरू हो रहा है जो 28 सितंबर तक खेला जाएगा। अगर दोनों टीमें अच्छा खेलती हैं तो टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच 3 मैच हो सकते हैं। हालाँकि दोनों टीमों के बीच लीग चरण और फिर सुपर-4 चरण में 14 सितंबर को मैच होना है। इन दोनों मैचों को लेकर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने अभी से बड़ा दावा कर दिया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

दोनों अपने हैं इंशाअल्लाह

वायरल वीडियो में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ भारत को हराने की बात कर रहे हैं। वीडियो में कोई हारिस रऊफ से पूछता है कि क्या एशिया कप में भारत और पाकिस्तान दो बार भिड़ सकते हैं। इस पर वह कहते हैं, “दोनों अपने हैं इंशाअल्लाह” पाकिस्तानी फैन्स इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं। वहीं, भारतीय फैन्स भी लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

2025 एशिया कप में भारतीय टीम अपना पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगी। टीम इंडिया लीग चरण में कुल तीन मैच खेलेगी। पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ, दूसरा मैच 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ और फिर तीसरा मैच 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ होगा।

एशिया कप के लिए 6 देशों की टीम घोषित

अब तक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग और ओमान ने 2025 एशिया कप के लिए अपनी टीमों की घोषणा कर दी है। वहीं, श्रीलंका और यूएई ने अभी तक टीम की घोषणा नहीं की है। इन दोनों देशों को भी 30 अगस्त से पहले अपनी टीमों की घोषणा करनी होगी। ऐसे में दोनों देश कभी भी अपनी टीम की घोषणा कर सकते हैं।

2025 एशिया कप के लिए भारतीय टीम- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह।

T20I Cricket में कभी शून्य पर आउट नहीं हुए ये बल्लेबाज, जानिए कौन से हैं वो खिलाड़ी?

2025 एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम- सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मोकिम।

सचिन तेंदुलकर का पहला रिएक्शन आया सामने, अर्जुन-सानिया की सगाई पर कही ये बात

Tags: asia cup 2025Haris RaufIND VS PAK
