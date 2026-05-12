Orange Cap Vs Purple Cap Me Kya Antar Hai: ऑरेंज और पर्पल कैप, क्या है दोनों में अंतर और क्यों चुने गए सिर्फ यही दो रंग?

Orange Cap Vs Purple Cap Me Kya Antar Hai: क्रिकेट के मैदान पर जब बल्ला और गेंद आपस में टकराते हैं, तो सिर्फ रन और विकेट ही नहीं बनते बल्कि जन्म लेती हैं कुछ अनकही कहानियाँ. IPL की चकाचौंध के बीच हर खिलाड़ी का एक ही सपना होता है अपनी टीम को जिताना और उस ‘खास’ रंग की टोपी को अपने सिर पर सजाना. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑरेंज और पर्पल कैप के पीछे की असली जद्दोजहद क्या है? आइए, इस रोमांचक सफर को करीब से समझते हैं.

हर सीजन में सभी टीमें 14-14 मैच खेलती हैं और इस लंबे सफर के दौरान बल्लेबाज़ों और गेंदबाज़ों के बीच एक अनोखी जंग देखने को मिलती है. जहाँ एक खिलाड़ी रन बनाने की दौड़ में आगे निकल जाता है वहीं दूसरा खिलाड़ी लगातार विकेट लेकर सुर्ख़ियाँ बटोरता है. इस मुक़ाबले को और भी दिलचस्प बनाने के लिए, IPL ने ‘ऑरेंज कैप’ और ‘पर्पल कैप’ से जुड़े कुछ ख़ास नियम शुरू किए.

ऑरेंज कैप क्या है?

IPL में, ऑरेंज कैप उस बल्लेबाज़ को दी जाती है जो पूरे सीज़न में सबसे ज़्यादा रन बनाता है. दूसरे शब्दों में, जिस खिलाड़ी के कुल रन सबसे ज़्यादा होते हैं, वही इस ख़ास कैप का असली हक़दार बनता है. पूरे टूर्नामेंट के दौरान, रनों की यह दौड़ लगातार बदलती रहती है. जिस बल्लेबाज़ के नाम उस समय सबसे ज़्यादा रनों का रिकॉर्ड होता है, वह मैदान पर फ़ील्डिंग करते समय ऑरेंज कैप पहनता है. जैसे ही कोई दूसरा खिलाड़ी उसके रनों के आँकड़े को पार कर लेता है, तो वह कैप उस खिलाड़ी के पास चली जाती है. फ़ाइनल मैच के बाद, जिस खिलाड़ी के नाम सबसे ज़्यादा रन होते हैं, उसे आधिकारिक तौर पर ऑरेंज कैप का पुरस्कार दिया जाता है.

पर्पल कैप क्या है?

पर्पल कैप IPL के सबसे सफल गेंदबाज़ को दी जाती है. इसका मतलब है कि जो गेंदबाज़ पूरे सीज़न के दौरान सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, उसे यह सम्मान मिलता है. जिस तरह ऑरेंज कैप बल्लेबाज़ों के लिए सबसे बड़ा व्यक्तिगत सम्मान है, उसी तरह पर्पल कैप को गेंदबाज़ों के लिए सबसे बड़ा व्यक्तिगत पुरस्कार माना जाता है. पूरे टूर्नामेंट के दौरान, विकेट लेने वालों की सूची में जो गेंदबाज़ सबसे आगे होता है, वह मैदान पर पर्पल कैप पहनता है. जब सीज़न खत्म हो जाता है, तो जिस गेंदबाज़ के नाम सबसे ज़्यादा विकेट होते हैं उसे यह सम्मान हमेशा के लिए दे दिया जाता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑरेंज और पर्पल कैप की शुरुआत IPL के पहले ही सीजन यानी 2008 में हुई थी। तब से लेकर अब तक हर अगले सीजन में यह परंपरा जारी है. कई दिग्गज खिलाड़ियों ने ये पुरस्कार जीते हैं और इस तरह खेल जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है.

नारंगी और बैंगनी रंग ही क्यों चुने गए?

नारंगी और बैंगनी रंग चुनने के पीछे सबसे दिलचस्प वजहों में से एक ब्रांडिंग की रणनीति थी. जब 2008 में IPL शुरू हुआ था, तब हिस्सा लेने वाली किसी भी टीम ने अपनी जर्सी में खास तौर पर इन दोनों रंगों को शामिल नहीं किया था. इससे यह पक्का हो गया कि ये कैप मैदान पर सबसे अलग नज़र आएंगी और रंग के मामले में किसी भी टीम की यूनिफ़ॉर्म से मेल नहीं खाएंगी. ये रंग चमकीले और आकर्षक भी थे, जिससे टेलीविज़न पर मैच देख रहे दर्शकों के लिए इन्हें तुरंत पहचानना आसान हो गया.

टाई-ब्रेकर नियम

अगर दो खिलाड़ियों के आँकड़े एक जैसे होते हैं, तो IPL में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए साफ नियम बनाए गए हैं. ऑरेंज कैप की दौड़ में, अगर दो बल्लेबाजों ने बराबर रन बनाए हैं तो बेहतर स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज को ऊँची रैंक दी जाती है. इसी तरह पर्पल कैप रैंकिंग में अगर दो गेंदबाजों ने बराबर विकेट लिए हैं तो बेहतर इकॉनमी रेट वाले गेंदबाज को प्राथमिकता दी जाती है.