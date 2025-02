बाबर आजम की गायब हुई एक महत्वपूर्ण चीज, अब नहीं कर पाएंगे… सोशल मीडिया पोस्ट कर दी जानकारी

नई दिल्ली: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट करके यह जानकारी दी कि उनका फोन गुम हो गया है। बाबर आजम ने अपने पोस्ट में लिखा, “मेरा फोन गुम हो गया है और अब मेरे पास किसी का भी कॉन्टेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही मुझे मेरा फोन और संपर्क मिलेंगे, मैं जल्द ही आप सभी से फिर से जुड़ जाऊंगा।” उन्होंने इस पोस्ट में यह नहीं बताया कि उनका फोन कहां और कैसे गुम हुआ, लेकिन उनका संदेश स्पष्ट था कि वह जल्द ही अपने दोस्तों और संपर्कों से फिर से जुड़े जाएंगे।

बाबर आजम का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और अब तक लाखों लोग इसे लाइक कर चुके हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। बाबर आजम की यह स्थिति कई फैंस के लिए चिंता का कारण बन सकती है, क्योंकि वह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के महत्वपूर्ण सदस्य हैं और उनका प्रदर्शन टीम के लिए महत्वपूर्ण रहता है।

I have lost my phone and contacts. Will get back to everyone as soon as I find it.

— Babar Azam (@babarazam258) February 6, 2025