Home > खेल > इंग्लैंड में क्रिकेट के मैदान पर अजब नजारा, ओली रॉबिन्सन और जोश टंग ने कर दिए बॉल के 2 टुकड़े; फिर भी दर्शकों ने क्यों बजाईं तालियां

इंग्लैंड में क्रिकेट के मैदान पर अजब नजारा, ओली रॉबिन्सन और जोश टंग ने कर दिए बॉल के 2 टुकड़े; फिर भी दर्शकों ने क्यों बजाईं तालियां

England vs pakistan: टेस्ट मैच में पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल करने के बाद इंग्लैंड के गेंदबाजों ने गेंद के दो टुकड़े किए और अपनी कामयाबी का जश्न मनाया. दोनों आधी-आधी बॉल अपने घर लेकर गए.

By: JP Yadav | Last Updated: August 20, 2026 9:49:27 AM IST

इंग्लैंड में क्रिकेट के मैदान पर अजब नजारा, ओली रॉबिन्सन और जोश टंग काट दी गेंद; फिर भी दर्शकों ने क्यों बजाईं तालियां
इंग्लैंड में क्रिकेट के मैदान पर अजब नजारा, ओली रॉबिन्सन और जोश टंग काट दी गेंद; फिर भी दर्शकों ने क्यों बजाईं तालियां


इंग्लैंड ने गेंद को आधा काटा जिसे ओली रॉबिन्सन और जोश टंग उसे आपस में बांट सकें. दोनों ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार पांच-पांच विकेट लिए हैं. हेडिंग्ले में पाकिस्तान को बुरी तरह हराने के बाद ओली रॉबिन्सन और जोश टंग ने अपनी शानदार कामयाबी (दोनों ने पांच-पांच विकेट लिए थे) का जश्न मनाने का एक अनोखा तरीका निकाला. दोनों मैच की गेंद को आधा-आधा करके घर लेकर गए. यह नजारा देखने लायक था.  पाकिस्तान की टीम 171 रन पर आउट हो गई और वे लीड्स के स्थानीय लोगों की तालियों के बीच कंधे से कंधा मिलाकर मैदान से बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने यादगार के तौर पर उस लेदर की गेंद को आपस में बांटने का प्लान बनाया.

काटी गेंद

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी जेब से गेंद का अपना आधा हिस्सा निकालते हुए रॉबिन्सन ने बताया कि हम बाहर जा रहे थे और टंगी (जोश टंग) ने यह बात कही. मैंने उससे कहा कि यह वाकई बहुत बढ़िया रहेगा. होम ड्रेसिंग रूम में लौटने के पांच मिनट के अंदर ही इंग्लैंड टीम के मैनेजर वेन बेंटले को ग्राउंड्समैन रिची रॉबिन्सन के पास भेजा गया जिससे वो गेंद को 2 हिस्सों में काट सकें.

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दर्शकों ने दोनों का तालियां बजाकर किया स्वागत

‘क्रिकेट की आधी गेंदें बहुत कम देखने को मिलती हैं, इसलिए यह ऐसी चीज़ होगी जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे. ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही पारी में दो खिलाड़ी पांच-पांच विकेट लें. यह एक अच्छा जेस्चर है. मैदान से बाहर निकलते समय जोश टंग (5-46) और ओली रॉबिन्सन (5-51) के लिए दर्शकों ने जमकर तालियां बजाईं.  उधर, रॉबिन्सन के लिए यह हफ्ता काफी खास रहा है. पिछले गुरुवार (13 अगस्त, 2026) को उनकी बेटी ईवा का जन्म हुआ और फिर उन्होंने अपने पुराने यॉर्कशायर होम ग्राउंड पर इंग्लैंड की टीम में वापसी करते हुए मैच की पहली ही गेंद पर विकेट लिए.

पांचवीं बार हासिल की उपलब्धि

यहां पर बता दें कि 32 वर्षीय रॉबिन्सन ने जून में लॉर्ड्स में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ दो साल के इंटरनेशनल बैन के बाद वापसी करते हुए पहली पारी में पांच विकेट लिए और ‘मैन ऑफ़ द मैच’ का अवॉर्ड जीता, लेकिन इसके बाद चोट के कारण ओवल में और सिलेक्शन के आधार पर ट्रेंट ब्रिज में अगले दो टेस्ट मैच नहीं खेल पाए. यह अलग बात है कि  22 मैचों में पांचवीं बार एक पारी में पांच विकेट लेने के उनके कारनामे ने जो रूट की टेस्ट कप्तानी में वापसी के साथ इंग्लैंड को मज़बूत स्थिति में पहुंचा दिया. इंग्लैंड दूसरे दिन का खेल शुरू करेगा, जिसमें रूट 37 रन पर नाबाद हैं और टीम का स्कोर दो विकेट पर 112 रन हैं.

Tags: Cricket Newshome-hero-pos-3
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