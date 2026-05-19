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IND vs AFG: पापा रेलवे अधिकारी, बेटे को टीम इंडिया में मौका, ODI सीरीज में खेलेगा ऋषभ पंत का चहेता

ODI Team for Afghanistan Series: अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे टीम में लखनऊ सुपरजायंट्स के गेंदबाज प्रिंस यादव को भी मौका मिला है. वह ऋषभ पंत के चहीते खिलाड़ी हैं और उन्होंने आईपीएल में खूब बेहतर प्रदर्शन किया है. उनके पिता रेलवे में एएसआई हैं.

By: Satyam Sengar | Published: May 19, 2026 5:07:33 PM IST

अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे टीम में गेंदबाज प्रिंस यादव को भी मौका मिला है.
अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे टीम में गेंदबाज प्रिंस यादव को भी मौका मिला है.


Who is Prince Yadav: अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे और टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया की टीम घोषित हो चुकी है. वनडे टीम में लखनऊ सुपरजायंट्स के गेंदबाज प्रिंस यादव को भी मौका मिला है. प्रिंस यादव एक उभरते हुए भारतीय दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं. वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए खेल रहे हैं. उन्होंने टेनिस बॉल क्रिकेट से शुरुआत करके घरेलू क्रिकेट और फिर आईपीएल तक का सफर तय किया और कई दिग्गज बल्लेबाजों को आउट करके पहचान बनाई.
 
उनके पिता रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) में ASI हैं और शुरुआत में बेटे के करियर को लेकर चिंतित थे, लेकिन बाद में उन्होंने पूरा समर्थन दिया. उनके कोच अमित वशिष्ठ और प्रदीप सांगवान ने उनकी गेंदबाजी तकनीक और फिटनेस को निखारने में अहम भूमिका निभाई.  प्रिंस को एक समय में  दो साल के प्रतिबंध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार प्रैक्टिस जारी रखी. इस संघर्ष के बाद उन्होंने मजबूती से वापसी की और आज टीम इंडिया में जगह बनाई. 

आईपीएल में कैसा रहा प्रदर्शन

प्रिंस यादव की बात करें तो आईपीएल 2026 में उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की है. भले ही उनकी टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई लेकिन उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा था. अब तक वह 12 मैच खेलते हुए 16 मैच विकेट ले चुके हैं. उनका औसत 24 का रहता है, जबकि इकॉनमी 8.53 की. अब तक वह 45 ओवर डाल चुके हैं. जिसमें उन्होंने 384 रन दिए हैं. अब भारतीय टीम के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ वह किस तरह का परफॉर्मेंस देंगे यह देखने वाली बात होगी. 
 

सीनियर गेंदबाजों से मिलेगा सीखने का मौका

प्रिंस यादव को भारतीय टीम में अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा से सीखने का मौका मिलेगा. जो इस टीम में सीनियर गेंदबाज के रूप में शामिल हैं. बता दें कि वनडे टीमें गुरनूर और हर्ष दुबे को भी मौका मिला है. अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया वनडे सीरीज 14 जून से खेलती नजर आएगी. पहला वनडे 14 जून, दूसरा 16 जून औ तीसरा वनडे 20 जून को खेला जाएगा. देखना दिलचस्प होगा कि वनडे सीरीज में कौन सी टीम बाजी मारती है.

Tags: IND vs AFGprince yadav
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