ICC ODI Rankings: वनडे रैंकिंग ने कर दिया सबको हैरान! दूर-दूर तक नहीं दिख रहे हैं रोहित और विराट… टॉप 10 में सिर्फ दो गेंदबाज और बल्लेबाज

ICC ODI Rankings: एक बार फिर ICC की वनडे रैंकिंग आयी और सबको हैरान कर गयी। जी हाँ हैरानी आपको भी हो सकती है, आपको बता दें कि वनडे किंग ‘हिटमैन’ रोहित शर्मा टॉप 10 तक तो छोड़ ही दीजिये टॉप 100 में भी नहीं हैं। वहीँ भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग से गायब हो गए हैं. जी हाँ व्हाइट बॉल के स्टार बल्लेबाज टॉप-100 में भी नहीं हैं. यह इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि पिछले सप्ताह ही रोहित शर्मा वनडे में बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर थे, जबकि विराट कोहली 736 अंकों के साथ नंबर 4 पर थे. लेकिन जैसे ही ICC ने ताजा अपडेट जारी किया है इसके बाद दोनों टॉप-100 से भी बाहर हो गए हैं.

विराट-रोहित का नाम गायब

मालूम हो कि विराट कोहली और रोहित शर्मा टी20 और टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं और वह सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते दिखेंगे. क्या दोनों का नाम रैंकिंग से गायब होना ICC के सिस्टम में तकनीकी खराबी का नतीजा है। वहीँ, कुछ फैंस यह भी कह रहे हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इस साल मार्च के बाद से कोई वनडे मैच नहीं खेला है।

आपको बताते चलें कि बल्लेबाजों के वनडे रैंकिंग में शुभमन गिल 784 पॉइंट्स के साथ टॉप पर हैं। दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आज़म 739 पॉइंट्स के साथ हैं। टॉप पांच में महज शुभमन गिल की बादशाहत है। जबकि श्रेयस अय्यर छठे स्थान पर हैं। तीसरे पर डेरेल मिशेल, चौथे पर चरिथ असलंका और पांचवें पर हैरी टैक्टर हैं.

केशव महाराज बने नंबर-1 गेंदबाज

दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज बुधवार को आईसीसी द्वारा जारी ताजा वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं. आपको बता दें कि केशव महाराज ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट लेकर सीरीज के पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. इसके बाद वो दो स्थान की छलांग लगाते हुए 687 अंक के साथ पहले स्थान पर पहुंच गए हैं. आपको बता दें कि श्रीलंका के महेश तीक्ष्णा और भारत के कुलदीप यादव को एक-एक स्थान नीचे खिसक गए हैं। तीक्ष्णा दूसरे जबकि कुलदीप तीसरे स्थान पर हैं।

आपको बता दें कि ICC वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में टॉप-10 में तीसरे स्थान पर कुलदीप यादव जबकि दूसरे भारतीय गेंदबाज में 9वें स्थान पर रवींद्र जडेजा हैं।