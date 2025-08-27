वनडे क्रिकेट का अजूबा: 872 रन, 87 चौके और 26 छक्कों के साथ बनाया रिकॉर्ड

ODI Cricket Records: क्रिकेट रोमांच और उत्साह से भरा एक बेहद दिलचस्प खेल है,यहां किसी का पलड़ा कभी भी भारी पड़ सकता है ऐसे में आज हम बात करेगे इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में असंभव दिखने वाले 872 रनों के वर्ल्ड के बारे में सुननें में शायद यह आपको अटपटा लग सकता है,लेकिन यह रिकार्ड बना है, आइए जानतें हैं इसके बारे में,

क्रिकेट के इतिहास में पहली बार बना 872 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड

12 मार्च 2006 का दिन वनडे क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, जोहानिसबर्ग के मैदान पर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मुकाबले के दैरान एक ऐसा रिकॉर्ड बना, जिसने क्रिकेट के प्रेमियों को हिलाकर रख दिया। इस मैच में दोनों टीमों ने मिलकर कुल 872 रन ठोक दिए। इस मैच के दैरान 87 चौके और 26 छक्के बरसे। पहली बार वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना बड़ा स्कोर बना था और यह मुकाबला इतिहास के सबसे रोमांचक मैचों में शामिल हो गया। इस मैच ने रिकॉर्ड बुक को पूरी तरह बदल दिया था।

ऑस्ट्रेलिया ने जड़ा रिकॉर्डतोड़ स्कोर

12 मार्च 2006 को जोहानिसबर्ग में खेला गया यह वनडे मुकाबला क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने रन बरसाने की शुरुआत की और पूरे 50 ओवर में सिर्फ 4 विकेट खोकर 434 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। कप्तान रिकी पोंटिंग ने महज 105 गेंदों पर 164 रन ठोककर टीम की कमान संभाली। उनकी पारी में 13 चौके और 9 छक्के शामिल थे। माइक हसी ने भी 51 गेंदों पर 81 रन बनाकर पारी को और तेज कर दिया, वहीं साइमन कैटिच ने 90 गेंदों पर 79 रन जोड़े। शुरुआत में एडम गिलक्रिस्ट ने 55 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली और आखिर में एंड्रयू साइमंड्स ने 13 गेंदों पर 27 रन जोड़कर स्कोर को ऐतिहासिक ऊंचाई तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया की इस पारी में 43 चौके और 14 छक्के लगे।

साउथ अफ्रीका ने कर दिया करिश्मा

उस समय 434 रन का पीछा करना नामुमकिन माना जाता था। कंगारुओं को पूरा भरोसा था कि यह मैच अब उनके नाम है। लेकिन मैदान पर जो हुआ, वह किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। साउथ अफ्रीका ने असंभव को संभव करते हुए 49.5 ओवर में 9 विकेट पर 438 रन ठोक दिए और 1 विकेट से मैच जीतकर इतिहास रच दिया। यह वनडे इंटरनेशनल में अब तक का सबसे बड़ा सफल रन चेज है और 19 साल बीत जाने के बाद भी यह रिकॉर्ड आज तक कायम है।

हर्शल गिब्स की नशे में बनी करिश्माई पारी

साउथ अफ्रीका की जीत के सबसे बड़े हीरो हर्शल गिब्स रहे। उन्होंने महज 111 गेंदों पर 175 रन बनाकर मैच का रुख पलट दिया। उनकी पारी में 21 चौके और 7 छक्के शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि गिब्स ने अपनी आत्मकथा “To the Point: The No Holds Barred” में खुद खुलासा किया था कि उस मैच से पहले की रात उन्होंने काफी शराब पी थी और अगले दिन हैंगओवर की हालत में बल्लेबाज़ी की। यहां तक कि माइक हसी ने भी अपनी किताब में इस बात का ज़िक्र किया कि मैच की सुबह तक गिब्स नशे में दिख रहे थे।