NZ vs IND 2nd T20I: ईशान किशन T-20 से बाहर! वैभव सूर्यवंशी की होगी मैदान में एंट्री; इस पर क्या बोले बैटिंग कोच सितांशु कोटक

NZ vs IND 2nd T20I: ईशान किशन न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20I से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग XI में शामिल किया जा सकता है. विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन के दाएं ‘एडक्टर’ (जांघ के पास की मांसपेशी) में हल्की चोट (स्ट्रेन) आई है, जिसके कारण वे शनिवार (24 अक्टूबर, 2026) को क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल में होने वाले दूसरे T20I से बाहर हो गए हैं. BCCI ने शुक्रवार सुबह आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नजर रख रही है. BCCI ने अपने आधिकारिक अपडेट में कहा कि ईशान किशन न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20I से बाहर हो गए हैं. उन्हें सीरीज के पहले T20I के दौरान दाएं ‘एडक्टर’ में हल्की चोट (स्ट्रेन) लग गई थी। BCCI की मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नजर रख रही है.

भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक के अनुसार, गुरुवार (22 अक्टूबर, 2026) को क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में ईशान किशन का अपने सामान्य नंबर 3 की जगह नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए आने का मुख्य कारण उनकी यही चोट थी. कोटक ने यह भी बताया कि पांच मैचों की इस सीरीज के दूसरे T20I में ईशान किशन की जगह वैभव सूर्यवंशी खेल सकते हैं.

वैभव सबसे मजबूत दावेदार

सितांशु कोटक ने पत्रकारों से कहा कि मैंने भी कई तरह की अटकलें सुनी हैं, लेकिन सच यह है कि ईशान की जांघ (ग्रोइन) में खिंचाव (स्ट्रेन) था, इसलिए बल्लेबाजी क्रम में बदलाव किया गया था. उन्होंने आगे कहा कि इस बात की संभावना कम ही है कि वे शनिवार का मैच भी खेल पाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि अगर ईशान पूरी तरह ठीक नहीं होते हैं (जिस पर मेडिकल टीम सलाह देगी) और नहीं खेल पाते हैं, तो उनकी जगह वैभव निश्चित रूप से ले सकते हैं. वह सबसे मजबूत दावेदारों में से एक हैं.

पहला टी-20 जीता भारतीय टीम ने

यहां पर बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले T20I मैच में भारत ने 226 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए चार विकेट और दो गेंदें शेष रहते जीत हासिल की. ​​हालांकि, ईशान किशन से पहले तिलक वर्मा का तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आना चर्चा का विषय बन गया. तिलक वर्मा 11 गेंदों में केवल 6 रन ही बना सके, जबकि ईशान किशन भी कुछ खास नहीं कर पाए. वह केवल तीन गेंदें खेल सके और एक रन बनाया. तिलक वर्मा को माइकल ब्रेसवेल ने आउट किया, जबकि ईशान किशन को मिशेल सेंटनर ने अपना शिकार बनाया.

सूर्यवंशी को लेकर दुविधा

15 वर्षीय सूर्यवंशी ने आखिरी बार एशियाई खेलों में भारत के लिए खेला था, जहां वह सेमीफाइनल (श्रीलंका के खिलाफ) और फाइनल (पाकिस्तान के खिलाफ) दोनों मैचों का हिस्सा थे. इसके बाद, वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज में उन्हें बेंच पर ही बैठना पड़ा. न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले मैच से पहले, कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा था कि सूर्यवंशी को अपने मौके का इंतजार करना होगा, क्योंकि टीम के पास पहले से ही अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के रूप में दो लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले ओपनर मौजूद हैं.

सूर्यवंशी को लेकर क्या कहा श्रेयस ने

पहले T20I से पहले पत्रकारों से बात करते हुए श्रेयस अय्यर ने कहा था कि वह अभी बहुत युवा हैं. उन्हें आगे भी कई मौके मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि वह अभी सीधे टीम में आ सकते हैं, क्योंकि हमारे ओपनर लगातार रन बना रहे हैं और उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है. उन्होंने आगे कहा कि इसलिए जब वह विदेशों में खेलने आते हैं, तो उन्हें यह अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि इन तरह की पिचों पर कैसे खेलना है. अगली बार जब भी वह ऐसी परिस्थितियों में आएंगे तो वह पूरी तरह तैयार होंगे. साथ ही वह टीम के अन्य सदस्यों को भी सलाह दे सकते हैं, जो यहां पहली बार खेलने आएंगे.राजस्थान रॉयल्स के लिए IPL में 776 रन बनाने वाले इस युवा खिलाड़ी ने अब तक भारत के लिए आठ T20I मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 186.36 के स्ट्राइक रेट से 246 रन बनाए हैं और दो अर्धशतक भी जड़े हैं.