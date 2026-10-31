कभी रनों की बारिश, अब 1-1 रन को तरसे यशस्वी जायसवाल! 9 पारियों में 4 डक, न्यूजीलैंड में भी फ्लॉप

Yashasvi Jaiswal Poor Form: भारतीय टेस्ट टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. वह इस समय न्यूजीलैंड दौरे पर गए हैं, जहां इंडिया-ए के लिए न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं. यह सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिहाज से प्रैक्टिस के लिए काफी अहम है. हालांकि अभी तक यशस्वी जायसवाल का बल्ला न्यूजीलैंड में बिल्कुल खामोश रहा है.

पहले अनऑफिशियल टेस्ट में यशस्वी जायसवाल दोनों पारियों में सिर्फ 22 रन बना पाए. पहली पारी में वो 17 रन बनाकर आउट हुए, जबकि दूसरी पारी में उनके बल्ले से 5 रन आए. वहीं, दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में यशस्वी जायसवाल अपना खाता भी नहीं खोल पाए. यशस्वी जायसवाल का खराब फॉर्म भारतीय टीम के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है. वह भारत की टेस्ट टीम के अहम खिलाड़ी हैं. ऐसे में अगर उनके बल्ले से रन नहीं आते हैं, तो टीम इंडिया की मुश्किल बढ़ जाएगी.

9 पारियों में 4 डक!

यशस्वी जायसवाल न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. हैरानी की बात यह नहीं है कि न्यूजीलैंड में उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, बल्कि परेशानी यह है कि पिछले कई मैचों से उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं. यशस्वी जायसवाल पिछले अलग-अलग 9 पारियों में 4 बार बिना खाता खोले ही आउट हुए हैं.

यशस्वी जायसवाल इस साल अगस्त में श्रीलंका दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली थी. इस सीरीज में उनके बल्ले से 3 पारियों में 77 रन बनाए, लेकिन उनके बल्ले से कोई भी अर्धशतक नहीं आया. इसमें एक डक भी शामिल रहा. इससे पहले वो श्रीलंका क्रिकेट XI के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में भी डक पर आउट हुए थे. इसके बाद रणजी ट्रॉफी के मैच में भी यशस्वी जायसवाल का बल्ला फ्लॉप रहा. अब न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ भी यशस्वी जायसवाल के बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं.

टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन

यशस्वी जायसवाल का खराब फॉर्म भारतीय टीम के लिए परेशानी बन सकता है. भारत को 19 नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलना है. यह सीरीज भारतीय टीम के लिए ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से काफी अहम है.

बता दें कि यशस्वी जायसवाल भारत की टेस्ट टीम के अहम बल्लेबाज हैं. इसके अलावा वो भारत की वनडे टीम में भी दावेदारी ठोक रहे हैं. हालांकि उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली. उन्हें सिर्फ टेस्ट टीम में मौका दिया गया है.