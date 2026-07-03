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Wimbledon में नोवाक जोकोविच की मस्ती, बॉल गर्ल के साथ मजाक किया, फिर डराया, देखें वीडियो

नोवाक जोकोविच ने विंबलडन के दूसरे दौर में स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर शानदार जीत दर्ज की. मैच के दौरान उन्होंने एक बॉल गर्ल के साथ हल्का-फुल्का मजाक किया, जिसे देखकर सेंटर कोर्ट पर मौजूद दर्शक हंस पड़े.

By: Satyam Sengar | Published: July 3, 2026 2:52:59 PM IST

नोवाक जोकोविच ने बॉल गर्ल के साथ की मस्ती.
नोवाक जोकोविच ने बॉल गर्ल के साथ की मस्ती.


सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने विंबलडन के दूसरे दौर में स्टेफानोस सित्सिपास को 6-3, 6-4, 6-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की. इस मुकाबले में जोकोविच पूरी तरह हावी नजर आए. लेकिन उनकी जीत से ज्यादा चर्चा मैच के दौरान हुए एक मजेदार पल की रही, जिसने सेंटर कोर्ट पर मौजूद दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर दिया.
 
मैच के दौरान जोकोविच ने अपने दाएं कंधे पर लगी काली टेप को काटने के लिए एक बॉल गर्ल को बुलाया. जैसे ही वह कैंची से टेप काटने लगी, जोकोविच ने अचानक दर्द होने का नाटक किया. यह देखकर बॉल गर्ल घबरा गई और तुरंत पीछे हट गई. उसे लगा कि शायद उससे कोई गलती हो गई है और उसने दुनिया के सबसे सफल टेनिस खिलाड़ियों में से एक को चोट पहुंचा दी.
 

जोकोविच ने तुरंत बताई मजाक की सच्चाई

यह पल सिर्फ कुछ सेकंड का था. इसके बाद जोकोविच जोर से हंस पड़े और बॉल गर्ल को समझाया कि वह सिर्फ मजाक कर रहे थे. राहत की सांस लेते हुए बॉल गर्ल भी मुस्कुराने लगी. सेंटर कोर्ट पर बैठे दर्शकों ने इस हल्के-फुल्के पल का तालियों से स्वागत किया और दोनों की मुस्कान ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया. मैच खत्म होने के बाद जोकोविच ने कहा कि जब खिलाड़ी मुकाबले में आगे होता है, तब ऐसे मजाक करने का मौका मिल जाता है. उन्होंने कहा कि अगर बॉल गर्ल डर गई हो तो उन्हें इसका अफसोस है, लेकिन इस छोटे से मजाक ने उन्हें कोर्ट पर थोड़ा आराम महसूस कराया.



 

रोरी मैक्लरॉय को भी दिया मजेदार चैलेंज

मैच के बाद इंटरव्यू के दौरान जोकोविच की नजर रॉयल बॉक्स में बैठे गोल्फ स्टार रोरी मैक्लरॉय पर पड़ी. मैक्लरॉय ने अपना मशहूर ग्रीन मास्टर्स जैकेट पहन रखा था. जोकोविच ने मुस्कुराते हुए जैकेट की तारीफ की और मजाक में कहा कि वह उस जैकेट के लिए उनसे टेनिस मैच खेलना चाहते हैं, लेकिन गोल्फ नहीं खेलेंगे. इस शानदार जीत के साथ जोकोविच ने रिकॉर्ड 25वां ग्रैंड स्लैम एकल खिताब और विंबलडन का आठवां खिताब जीतने की अपनी उम्मीदों को भी बरकरार रखा. उनका प्रदर्शन और मजाकिया अंदाज दोनों ही इस मुकाबले की सबसे बड़ी चर्चा बन गए.

Tags: novak djokovicwimbledon
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