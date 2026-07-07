टेनिस के दिग्गज ने विराट कोहली से मिलने की जताई इच्छा, कहा- भारत आउंगा तो उसके साथ क्रिकेट खेलूंगा…

Novak Djokovic Virat Kohli: 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच जल्द ही भारत आ सकते हैं. उन्होंने खुद बताया कि वह भारत आने की योजना बना रहे हैं और इस दौरे पर उनकी सबसे बड़ी इच्छा विराट कोहली से मिलने की है. जोकोविच ने कहा कि वह सिर्फ मुलाकात ही नहीं करना चाहते, बल्कि विराट के साथ क्रिकेट और टेनिस भी खेलना चाहते हैं.

विंबलडन 2026 के दौरान बातचीत में जोकोविच ने बताया कि उनकी और विराट की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई. दोनों कई बार इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे से बात कर चुके हैं और एक-दूसरे की तारीफ भी करते रहे हैं. अब जोकोविच चाहते हैं कि यह ऑनलाइन दोस्ती असल मुलाकात में बदल जाए. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर वह भारत आए तो विराट उनके मेजबान बनें और उन्हें देश की सैर कराएं.

विराट की फैन फॉलोइंग देखकर हैं हैरान

जोकोविच ने कहा कि विराट कोहली पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन भारत में उनकी लोकप्रियता सबसे अलग है. उन्होंने भारतीय क्रिकेट की भी जमकर तारीफ की. हालांकि, उन्होंने माना कि उनके देश सर्बिया में क्रिकेट ज्यादा नहीं खेला जाता. लेकिन उनकी टीम में कुछ लोग ब्रिटेन से हैं, जिन्हें क्रिकेट बहुत पसंद है. यही वजह है कि अब उनकी भी इस खेल में दिलचस्पी बढ़ गई है.

अब विंबलडन जीतने पर है पूरा फोकस

भारत आने की बात करने के साथ-साथ जोकोविच का पूरा ध्यान इस समय विंबलडन पर है. सात बार के चैंपियन अपने अगले मुकाबले में फेलिक्स ओजे-अलियासिमे से भिड़ेंगे. वह इस बार रिकॉर्ड आठवां विंबलडन खिताब जीतना चाहते हैं. जोकोविच ने कहा कि बचपन से उनका सपना विंबलडन जीतने का था और आज भी यह टूर्नामेंट उनके दिल के सबसे करीब है.