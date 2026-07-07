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गौतम गंभीर का कटेगा पत्ता? BCCI ने इस कोच को सौंंपी टीम इंडिया की जिम्मेदारी, जिम्बाब्वे दौरे पर संभालेंगे कमान

टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण एक बार फिर भारतीय टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक वह जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज और 2028 एशियन गेम्स में भारतीय टीम के मुख्य कोच होंगे.

By: Satyam Sengar | Published: July 7, 2026 5:21:39 PM IST

गौतम गंभीर का कटेगा पत्ता?
गौतम गंभीर का कटेगा पत्ता?


भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण एक बार फिर टीम इंडिया के मुख्य कोच की भूमिका में नजर आ सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने उन्हें जिम्बाब्वे दौरे पर होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज और 2028 एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम की जिम्मेदारी देने की तैयारी की है. भारत के व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम को देखते हुए बोर्ड ने कोचिंग की जिम्मेदारियां अलग-अलग बांटने का फैसला किया है.

नियमित मुख्य कोच गौतम गंभीर इस दौरान वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज में सीनियर भारतीय टीम के साथ रहेंगे. वहीं वीवीएस लक्ष्मण युवा खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम के साथ जिम्बाब्वे और बाद में जापान में होने वाले एशियन गेम्स में नजर आएंगे. दोनों टूर्नामेंट की तारीखें एक-दूसरे से टकरा रही हैं, इसलिए बीसीसीआई ने यह व्यवस्था बनाई है.

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सपोर्ट स्टाफ में भी होंगे अनुभवी चेहरे

रिपोर्ट के मुताबिक, वीवीएस लक्ष्मण के साथ कोचिंग स्टाफ में भी अनुभवी नाम शामिल होंगे. पूर्व भारतीय स्पिनर सुनील जोशी गेंदबाजी कोच की भूमिका निभा सकते हैं, जबकि पूर्व भारतीय बल्लेबाज ऋषिकेश कानिटकर बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे. माना जा रहा है कि यही सपोर्ट स्टाफ एशियन गेम्स में भी भारतीय टीम के साथ रहेगा.

पहले भी कई बार संभाल चुके हैं जिम्मेदारी

यह पहली बार नहीं होगा जब वीवीएस लक्ष्मण भारतीय टीम की कमान संभालेंगे. इससे पहले भी जब भारतीय टीम के दो अलग-अलग दौरे एक साथ हुए हैं, तब बीसीसीआई ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी) के कोचिंग स्टाफ को जिम्मेदारी सौंपी थी. जिम्बाब्वे के खिलाफ तीनों टी20 मुकाबले 23 से 28 जुलाई के बीच हरारे में खेले जाएंगे. वहीं एशियन गेम्स की क्रिकेट प्रतियोगिता जापान के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में आयोजित होगी. भारत मेंस और विमेंस दोनों वर्गों में मौजूदा गोल्ड मेडल विजेता है और इस बार भी अपने खिताब का बचाव करना चाहेगा.

Tags: vvs laxman
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