मां जिस बेटे का करने जा रही थी अंतिम संस्कार, वो मौत के 7 मिनट बाद कैसे हो गया जिंदा?

Norway football Coach: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में नॉर्वे की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है. टूर्नामेंट के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने 5 बार की चैंपियन ब्राजील को हराकर विश्व कप से बाहर कर दिया. इसी के साथ नॉर्वे ने 28 साल बाद टूर्नामेंट में वापसी करते हुए पहली बार क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई. नॉर्वे फुटबॉल टीम की इस सफलता के पीछे कोच स्टाले सोलबक्केन का सबसे बड़ा हाथ रहा. 58 साल के स्टाले सोलबक्केन को कोचिंग के अंदर नॉर्वे ने फीफा विश्व कप में अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है.

आज पूरी दुनिया में स्टाले सोलबक्केन की चर्चा हो रही है, लेकिन काफी कम लोग जानते हैं कि 25 साल पहले उनके साथ भयावह घटना हुई थी. उनका दिल 7 मिनट तक के लिए धड़कना बंद कर चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने मौत को मात देते हुए मैदान पर वापसी की.

जब स्टाले सोलबक्केन को आया दिल का दौरा

दरअसल, यह घटना 13 मार्च 2001 को घटी, जब सोलबक्केन कोपेनहेगन के लिए खेल रहे थे. ट्रेनिंग सेशन के दौरान पूर्व नॉर्वेजियन इंटरनेशनल खिलाड़ी को अचानक दिल का दौरा पड़ गया था, जिसके चलते वह मैदान पर गिर गए. यह देखकर उनके साथियों ने तुरंत टीम के डॉक्टर फ्रैंक ओडगार्ड को बुलाया, और लगभग आठ मिनट बाद एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची. उनकी हालत चिकित्सकीय रूप से मृत जैसी थी. इसके बावजूद उनका जीवित रहना एक चमत्कार था. स्टाले सोलबक्केन के दिल की धड़कन 7 मिनट के लिए रुक गई थी. वह गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचे, जहां पर वह 26 घंटे तक कोमा में रहे.

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मां ने शुरू कर दी थी अंतिम संस्कार की तैयारी!

जब स्टाले सोलबक्केन कोमा में थे, तो उनके परिवार को लगा था कि शायद वह नहीं बच पाएंगे. ऐसे में उनका परिवार बुरे से बुरे हालात के लिए तैयार हो गया था. इतना ही नहीं, उनकी मां ने उनके अंतिम संस्कार की योजना भी बनानी शुरू कर दी थी. हालांकि बाद में डॉक्टरों को पता चला कि स्टाले सोलबक्केन को बचपन से ही हार्ट डिफेक्ट था. इसके बाद डॉक्टरों ने पेसमेकर इंप्लांट से उनकी जान बचाई. स्टाले सोलबक्केन ने मौत का मात दी और वापसी की. हालांकि 33 साल की उम्र में ही उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और फिर कोचिंग में कदम रखा. बता दें कि स्टाले सोलबक्केन ने साल 2020 में अंत में नॉर्वेजियन नेशनल टीम का हेड कोच बनाया गया.

12 जुलाई को नॉर्वे का इंग्लैंड से मुकाबला

58 वर्षीय स्टाले सोलबक्केन की अगुवाई वाली नॉर्वे की टीम ने 28 साल के लंबे इंतजार के बाद फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालीफाई किया. नॉर्वे ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई है. अब 12 जुलाई को नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ होगा. अगर इस मैच में नॉर्वे जीत हासिल करती है, तो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी.