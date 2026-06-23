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टीम इंडिया पर इंजरी संकट! हार्दिक पांड्या के बाद स्टार ऑलराउंडर भी चोटिल, 1 महीने के लिए हुआ बाहर

Nitish Kumar Reddy Injured: हार्दिक पांड्या के बाद भारत के स्टार युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी भी इंजरी का शिकार हो गए हैं. इसकी वजह से नीतीश कुमार रेड्डी आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे से बाहर हो गए हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 23, 2026 11:35:40 AM IST

भारतीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी हुए चोटिल.
भारतीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी हुए चोटिल.


Nitish Kumar Reddy Injured: आयरलैंड दौरे से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है. हार्दिक पांड्या के बाद भारतीय युवा स्टार ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी भी चोटिल हो गए हैं. नीतीश कुमार रेड्डी के बाएं पैर की जांघ की मांसपेशियों (क्वाड्रिसेप्स) में चोट लगी है. इसकी वजह से नीतीश रेड्डी आयरलैंड और इंग्लैंड के भारतीय दौरों से बाहर हो गए हैं.

रिपोर्ट्स के अनुसार, नीतीश रेड्डी (Nitish Reddy) को कम से कम एक महीने तक बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिहैबिलिटेशन से गुजरेंगे, जिससे अगस्त तक श्रीलंका के दो टेस्ट मैचों के दौरे के लिए तैयार हो सकें. बता दें कि नीतीश कुमार रेड्डी हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज के तीसरे मैच में मैदान पर उतरे थे.

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हार्दिक पांड्या भी लंबे समय से बाहर

ESPN की रिपोर्ट के अनुसार, नीतीश कुमार रेड्डी चोटिल होने के कारण आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज नहीं खेल पाएंगे. नीतीश रेड्डी के चोटिल होने के बाद भारतीय टीम की टेंशन बढ़ गई है. दरअसल, इससे पहले स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) पैर में मोच की वजह से आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे से बाहर हो गए हैं. अब नीतीश रेड्डी के बाहर होने से बीसीसीआई की टेंशन बढ़ गई है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार रेड्डी की जगह किस खिलाड़ी को भारतीय टीम में एंट्री मिलेगी.

कब से शुरू होगा आयरलैंड दौरा?

भारत की टी20 टीम मंगलवार को ही आयरलैंड दौरे पर जाने वाली है. आयरलैंड के खिलाफ भारत को 2 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है. इस सीरीज का पहला मैच 26 जून और दूसरा मुकाबला 28 जून को खेला जाएगा. ये दोनों मुकाबले आयरलैंड के बेलफास्ट में खेले जाएंगे. इसके बाद भारतीय टीम सीधा इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाएगी, जहां पर 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी.

नीतीश रेड्डी को कौन करेगा रिप्लेस?

माना जा रहा है कि बीसीसीआई नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पर सूर्यांश शेडगे को मौका दे सकती है. हाल ही में श्रीलंका में खेली गई ट्राई नेशन सीरीज में सूर्यांश शेडगे ने शानदार प्रदर्शन किया था. ऐसे में टीम मैनेजमेंट उनके नाम पर विचार कर सकती है. फिलहाल इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

Tags: HARDIK PANDYANitish Kumar Reddy
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