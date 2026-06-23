टीम इंडिया में बड़ा बदलाव! हार्दिक-नीतीश की जगह ये यूवा खिलाड़ी कर सकता है डेब्यू; मिलने वाला है नया ऑलराउंडर?

IRE vs IND: टीम इंडिया के ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. BCCI सूत्रों का कहना है कि इंग्लैंड दौरे में उनका हिस्सा लेना भी पक्का नहीं है. इसका कारण उनकी क्वाड्रिसेप्स इंजरी बताई जा रही है. नीतीश रेड्डी के बाएं क्वाड्रिसेप्स में इंजरी है, जिसकी वजह से वह आयरलैंड दौरे से बाहर हो गए हैं. वह इंग्लैंड में व्हाइट-बॉल सीरीज में खेलेंगे या नहीं, यह भी पक्का नहीं है.
UK दौरे पर नीतीश रेड्डी क्यों अहम थे?
नीतीश रेड्डी को UK दौरे के लिए ODI और T20 टीम में शामिल किया गया था. हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी में वह टीम के लिए एक अहम खिलाड़ी थे. हालांकि उनके बाहर होने से अब टीम इंडिया की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. नीतीश रेड्डी पिछले एक साल से चोटों से परेशान हैं. IPL 2025 में, वह 13 मैचों में सिर्फ पांच ओवर ही फेंक पाए थे. फिर घुटने की चोट की वजह से वह इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज से हट गए थे.
नीतीश रेड्डी कब घायल हुए थे?
नीतीश रेड्डी को अफगानिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज के दौरान क्वाड्रिसेप्स इंजरी हुई थी. धर्मशाला में अपना पहला ODI विकेट लेने वाले नीतीश लखनऊ में दूसरे ODI में नहीं खेल पाए. कप्तान गिल ने उनकी गैरमौजूदगी का कारण क्वाड्रिसेप्स की समस्या बताया. हालांकि, वह बाद में चेन्नई में तीसरे ODI में खेले, जिसमें उन्होंने 6 ओवर में 42 रन दिए और कोई विकेट नहीं लिया. उन्होंने उस मैच में बल्लेबाजी नहीं की.
ये खिलाड़ी कर सकता है डेब्यू
हार्दिक पांड्या पहले से ही चोटिल हैं, और नीतीश भी अनफिट हैं. टीम को एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की जरूरत है, और रिपोर्ट्स बताती हैं कि 23 साल के सूर्यांश शेडगे पर विचार किया जा सकता है.
भारत का आयरलैंड दौरा
भारत का आयरलैंड दौरा 26 जून से शुरू हो रहा है. बेलफास्ट में दो T20I खेले जाएंगे. टीम इंडिया के खिलाड़ी लंदन होते हुए बेलफास्ट जाएंगे. भारत का आयरलैंड दौरा दो वजहों से चर्चा में है. पहला, कप्तान बनने के बाद यह श्रेयस अय्यर का पहला इंटरनेशनल असाइनमेंट होगा और दूसरा, इस दौरे पर वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू देखने को मिल सकता है.