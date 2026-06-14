IND vs AFG: एक कॉल आते ही नीतीश रेड्डी ने रोका इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों किया ऐसा? देखें वीडियो

Nitish Reddy Mother Call: अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मैच (IND vs AFG) में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज कर 1-0 से बढ़त बना ली. बारिश के कारण इस मैच को 25-25 ओवर का कर दिया गया था. अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने 23वें ओवर में मैच जीत लिया. इस मैच के बाद एक प्यारा नजारा देखने को मिला, जब टीम इंडिया के ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए.

दरअसल, नीतीश रेड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे. इसी बीच अचानक उनके फोन की रिंग बजती है. फोन देखते ही नीतीश रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही रोक दी. नीतीश रेड्डी ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरे के सामने अपनी मां का कॉल उठाया और बोला का कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, 5 मिनट बाद कॉल बैक करेंगे. नीतीश कुमार रेड्डी के इस जेस्चर ने फैंस का दिल जीत लिया.

नीतीश रेड्डी के प्यारे जेस्चर ने जीता दिल

नीतीश कुमार रेड्डी (Nitish Kumar Reddy) के प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. नीतीश रेड्डी का अपनी मां के लिए यह प्यारा जेस्चर फैंस को खूब पसंद आ रहा है. फैंस का कहना है कि नीतीश रेड्डी चाहते, तो बाद में भी कॉल उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मां को प्राथमिकता दी. उनके इस प्यारे जेस्चर ने फैंस का दिल जीत लिया. बता दें कि नीतीश कुमार रेड्डी ने इस मुकाबले में गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे.

कैसा रहा मैच?

मैच की बात करें, तो अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया. अफगानिस्तान के स्टार बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने सिर्फ 48 गेंदों पर तूफानी शतक लगाया. वह 51 गेंदों पर 102 रन बनाकर आउट हुए. इसके अलावा कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने 27 रन बनाए, जबकि अजमतुल्लाह उमरजई ने 26 रनों की पारी खेली. इसके दम पर अफगानिस्तान ने भारत को 195 रनों का टारगेट दिया.

इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने 22.5 ओवर में 7 विकेट रहते टारगेट चेज कर लिया. भारत की ओर से कप्तान शुभमन गिल ने 66 गेंदों पर 84 रनों की शानदार पारी खेली. इसके अलावा ईशान किशन ने 22 गेंदों पर 34 रन बनाए. आखिरी ओवर्स में केएल राहुल ने 19 गेंदों पर 39 रनों की तूफानी पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई. इसके दम पर भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की.