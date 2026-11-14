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नीतीश कुमार रेड्डी किस हसीना को कर रहे डेट? हैदराबाद की इन्फ्लुएंसर संग जुड़ा नाम, वायरल पोस्ट ने मचाई हलचल

Nitish Kumar Reddy Relationship: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दावा किया गया है कि भारतीय क्रिकेटर नीतीश कुमार रेड्डी और हैदराबाद की एक इन्फ्लुएंसर एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. जानें क्या है इस दावे की सच्चाई...

By: Ankush Upadhayay | Published: November 14, 2026 5:31:56 PM IST

नीतीश कुमार रेड्डी का हैदराबाद की इन्फ्लुएंसर संग जुड़ा नाम?
नीतीश कुमार रेड्डी का हैदराबाद की इन्फ्लुएंसर संग जुड़ा नाम?


Nitish Kumar Reddy Relationship: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि नीतीश रेड्डी हैदराबाद की एक इन्फ्लुएंसर को डेट कर रहे हैं. दरअसल, Reddit पर वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि नीतीश कुमार रेड्डी और हैदराबाद की इन्फ्लुएंसर फानी पूजिता एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. इस पोस्ट में दोनों की तस्वीरें भी शेयर की गई हैं.

तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये तस्वीरें एक ही जगह पर खींची गई हैं, क्योंकि दोनों के पीछे का बैकग्राउंड लगभग एक जैसा है. इसको लेकर पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन में यूजर्स के बीच नीतीश रेड्डी और फानी पूजिता के कथित रिश्ते को लेकर चर्चा शुरू हो गई. हालांकि इनखबर डॉट कॉम इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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यूजर ने किया दावा

Reddit पर एक यूजर ने लिखा कि वे दोनों कपल थे. वह कहता है कि यह उस व्यक्ति की ओर से कहा जा रहा है, जो उन दोनों के शहर में ही पैदा हुआ है और रहता है. इसके बाद एक अन्य यूजर के पूछने पर वो कथित तौर पर लड़की का नाम फानी पूजिता (Phani Poojitha) और लड़के का नाम NKR (नीतीश कुमार रेड्डी) बताता है. इस दावे को लेकर कुछ फैंस ने हैरानी जताई, लेकिन इसी के साथ नीतीश रेड्डी के डेटिंग को लेकर चर्चा शुरू हो गई. हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है, उसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है. यह सिर्फ एक वायरल पोस्ट है, जिसमें दावा किया गया है कि नीतीश रेड्डी और हैदराबाद की इन्फ्लुएंसर फानी पूजिता के बीच डेटिंग चल रही थी.

कौन हैं फानी पूजिता?

फानी पूजिता का पूरा नाम पीरुपल्ली फानी पूजिता है, जो एक भारतीय एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. वह मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल सिनेमा में काम करती हैं. फानी पूजिता ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग और शॉर्ट फिल्मों से की. इसके बाद वो कई पॉपुलर म्यूजिक वीडियो में भी नजर आईं. वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.

अभी कहां हैं नीतीश रेड्डी?

वहीं, नीतीश कुमार रेड्डी की बात करें, तो वो अभी न्यूजीलैंड दौरे पर गए हुए हैं. वह भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा हैं, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में खेलते दिखाई देंगे. नीतीश कुमार रेड्डी भारतीय टीम के उभरते हुए ऑलराउंडर हैं, जो तेज गेंदबाजी के साथ लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी भी करते हैं. वह आखिरी बार न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में खेलते दिखाई दिए थे. अब वह न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलते दिखाई देंगे.

Tags: Nitish Kumar Reddy
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