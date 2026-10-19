IND W vs ZIM W: पहली 2 गेंद पर 2 विकेट! 20 साल की निकी प्रसाद ने रचा इतिहास, कोहली-अगरकर के क्लब में एंट्री

Niki Prasad World Record: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की 20 साल की ऑलराउंडर निकी प्रसाद ने इतिहास रच दिया है. निकी प्रसाद ने इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा कमाल कर दिखाया है, जो आज तक कोई भारतीय खिलाड़ी भी नहीं कर पाया. जिम्बाब्वे के खिलाफ जारी 3 मैचों की टी20 सीरीज में निकी प्रसाद ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया. उन्होंने पहले मैच अपने बल्ले से दमखम दिखाया था, लेकिन गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला.

इसके बाद दूसरे टी20 मैच में कप्तान स्मृति मंधाना ने 20 साल की निकी प्रसाद के हाथ में गेंद सौंपी. निकी प्रसाद (Niki Prasad) ने अपनी कप्तान को निराश नहीं किया. उन्होंने अपने पहले ओवर की पहली ही 2 गेंदों पर विकेट चटकाए और इतिहास रच दिया. दरअसल, निकी प्रसाद भारत की पहली ऐसी क्रिकेटर बन गई हैं, जिन्होंने मेंस या विमेंस क्रिकेट में करियर की पहली 2 गेंद पर 2 विकेट चटकाए हैं.

निकी प्रसाद ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भारतीय कप्तान स्मृति मंधाना ने 15वें ओवर में निकी प्रसाद को गेंद थमाई. निकी प्रसाद ने कप्तान को निराश नहीं किया और अपनी फिरकी का जादू दिखाया. निकी ने पहली गेंद पर सेट बैटर चिपो मुगेरी-तिरिपानो को 34 रन के स्कोर पर दीप्ति शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया. इसके बाद दूसरी ही गेंद पर उन्होंने न्याशा ग्वानजुरा को LBW कर अपना दूसरा विकेट हासिल किया. हालांकि वह अपनी हैट्रिक पूरी नहीं कर पाईं, लेकिन फिर भी इतिहास रच दिया. वह मेंस और विमेंस क्रिकेट में भारत के लिए करियर की पहली 2 गेंद पर 2 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बनीं.

कोहली-अगरकर के क्लब में शामिल

निकी प्रसाद ने अपने करियर की पहली गेंद पर विकेट लेकर खास क्लब में अपनी जगह बना ली है. वह विराट कोहली और अजीत अगरकर के क्लब में शामिल हो गई हैं. निकी से पहले कोहली, अगरकर और प्रज्ञान ओझा ने अपने करियर की पहली गेंद पर विकेट लिया था. अब निकी प्रसाद ने भी इस क्लब में अपनी जगह बना ली है. बता दें कि अजीत अगरकर ने साल 2006 में अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू करते हुए पहली गेंद पर हर्शल गिब्स का विकेट लिया था.

वहीं प्रज्ञान ओझा ने 2009 में शाकिब अल हसन को अपने टी20 करियर की पहली गेंद पर आउट किया था. वहीं, विराट कोहली ने साल 2011 में पहली बार गेंदबाजी की, जिसमें उन्होंने वाइड बॉल पर केविन पीटरसन को स्टंप आउट कराया था. विराट कोहली दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिनके नाम बिना कोई गेंद डाले विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है.

भारत ने 9 विकेट से जीता मैच

मैच की बात करें, तो इस मुकाबले में भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हराया. इसी के साथ भारतीय महिला टीम ने टी20 सीरीज पर कब्जा कर लिया है. इस मुकाबले में जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 102 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी मंधाना की कप्तानी वाली टीम ने सिर्फ 8.5 ओवर में टारगेट चेज कर लिया.