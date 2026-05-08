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निकलस पूरन की बदतमीजी, बीच मैदान में क्रुणाल पांड्या का कॉलर पकड़ा, धक्का भी दिया, VIDEO

Nicholas Pooran vs Krunal Pandya: लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2026 में आरसीबी को 9 रन से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखीं. मैच के बाद निकोलस पूरन और क्रुणाल पांड्या का मजाकिया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

By: Satyam Senger | Published: May 8, 2026 6:36:54 PM IST

निकलस पूरन ने पकड़ा क्रुणाल का कॉलर.
निकलस पूरन ने पकड़ा क्रुणाल का कॉलर.


लखनऊ सुपरजायंट्स ने गुरुवार, 7 मई को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2026 के मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी को 9 रन से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा है. बारिश से प्रभावित 19-19 ओवर के इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के टी20 कप्तान मिचेल मार्श ने शानदार शतक जड़ते हुए एलएसजी को 209/3 के बड़े स्कोर तक पहुंचाया था. हालांकि, मैच के बाद एक फनी मोमेंट देखने को मिला जिसमें निकलस पूरन क्रुणाल पांड्या का कॉलर पकड़ते नजर आए.

मैच खत्म होने के बाद एलएसजी के स्टार बल्लेबाज निकलस पूरन और आरसीबी ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या  के बीच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में पूरन मजाकिया अंदाज में पांड्या की कॉलर पकड़ते हुए नजर आए. हालांकि आईपीएल में खिलाड़ियों के बीच तीखी नोकझोंक आम बात है, लेकिन यह मामला पूरी तरह दोस्ताना माहौल में हुआ और दोनों खिलाड़ी हंसते हुए दिखाई दिए. हालांकि, पूरन ने ऐसा क्यों किया इसकी जानकारी नहीं है.

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दोनों पहले दोस्त रह चुके हैं
कृणाल पांड्या आईपीएल 2022 से 2024 तक लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा रह चुके हैं और निकोलस पूरन के करीबी दोस्तों में गिने जाते हैं. वायरल वीडियो में दोनों खिलाड़ियों की शानदार बॉन्डिंग साफ देखने को मिली. इस जीत के साथ एलएसजी ने आईपीएल 2026 में लगातार छह हार का सिलसिला भी खत्म कर दिया. टीम अभी भी अंक तालिका में सबसे नीचे मौजूद है, लेकिन जीत के बाद उसके अंक 4 से बढ़कर 6 हो गए हैं. अगर लखनऊ अपनी बाकी सभी लीग मुकाबले जीत लेती है, तो टीम अधिकतम 14 अंकों तक पहुंच सकती है.
क्या क्वालीफाई कर पाएगी लखनऊ
हालांकि 14 अंक प्लेऑफ में जगह की गारंटी नहीं देते, लेकिन एलएसजी अब भी टॉप-4 की दौड़ में बनी हुई है. लखनऊ सुपर जायंट्स के अगले दोनों मुकाबले Chennai Super Kings के खिलाफ खेले जाएंगे. टीम 10 मई को चेन्नई में सीएसके का सामना करेगी, जबकि 15 मई को इकाना स्टेडियम में एक बार फिर दोनों टीमें आमने-सामने होंगी.

Tags: IPL 2026
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