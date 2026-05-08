निकलस पूरन की बदतमीजी, बीच मैदान में क्रुणाल पांड्या का कॉलर पकड़ा, धक्का भी दिया, VIDEO

मैच खत्म होने के बाद एलएसजी के स्टार बल्लेबाज निकलस पूरन और आरसीबी ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या के बीच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में पूरन मजाकिया अंदाज में पांड्या की कॉलर पकड़ते हुए नजर आए. हालांकि आईपीएल में खिलाड़ियों के बीच तीखी नोकझोंक आम बात है, लेकिन यह मामला पूरी तरह दोस्ताना माहौल में हुआ और दोनों खिलाड़ी हंसते हुए दिखाई दिए. हालांकि, पूरन ने ऐसा क्यों किया इसकी जानकारी नहीं है.
Nicholas Pooran and Krunal Pandya after that heated moment in the RCB vs Lucknow Super Giants match 💀🤯 pic.twitter.com/JFlfTomhHu
— Jara (@JARA_Memer) May 8, 2026
कृणाल पांड्या आईपीएल 2022 से 2024 तक लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा रह चुके हैं और निकोलस पूरन के करीबी दोस्तों में गिने जाते हैं. वायरल वीडियो में दोनों खिलाड़ियों की शानदार बॉन्डिंग साफ देखने को मिली. इस जीत के साथ एलएसजी ने आईपीएल 2026 में लगातार छह हार का सिलसिला भी खत्म कर दिया. टीम अभी भी अंक तालिका में सबसे नीचे मौजूद है, लेकिन जीत के बाद उसके अंक 4 से बढ़कर 6 हो गए हैं. अगर लखनऊ अपनी बाकी सभी लीग मुकाबले जीत लेती है, तो टीम अधिकतम 14 अंकों तक पहुंच सकती है.
हालांकि 14 अंक प्लेऑफ में जगह की गारंटी नहीं देते, लेकिन एलएसजी अब भी टॉप-4 की दौड़ में बनी हुई है. लखनऊ सुपर जायंट्स के अगले दोनों मुकाबले Chennai Super Kings के खिलाफ खेले जाएंगे. टीम 10 मई को चेन्नई में सीएसके का सामना करेगी, जबकि 15 मई को इकाना स्टेडियम में एक बार फिर दोनों टीमें आमने-सामने होंगी.