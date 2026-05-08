निकलस पूरन की बदतमीजी, बीच मैदान में क्रुणाल पांड्या का कॉलर पकड़ा, धक्का भी दिया, VIDEO

Nicholas Pooran and Krunal Pandya after that heated moment in the RCB vs Lucknow Super Giants match 💀🤯 pic.twitter.com/JFlfTomhHu — Jara (@JARA_Memer) May 8, 2026

दोनों पहले दोस्त रह चुके हैं

कृणाल पांड्या आईपीएल 2022 से 2024 तक लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा रह चुके हैं और निकोलस पूरन के करीबी दोस्तों में गिने जाते हैं. वायरल वीडियो में दोनों खिलाड़ियों की शानदार बॉन्डिंग साफ देखने को मिली. इस जीत के साथ एलएसजी ने आईपीएल 2026 में लगातार छह हार का सिलसिला भी खत्म कर दिया. टीम अभी भी अंक तालिका में सबसे नीचे मौजूद है, लेकिन जीत के बाद उसके अंक 4 से बढ़कर 6 हो गए हैं. अगर लखनऊ अपनी बाकी सभी लीग मुकाबले जीत लेती है, तो टीम अधिकतम 14 अंकों तक पहुंच सकती है.

क्या क्वालीफाई कर पाएगी लखनऊ

हालांकि 14 अंक प्लेऑफ में जगह की गारंटी नहीं देते, लेकिन एलएसजी अब भी टॉप-4 की दौड़ में बनी हुई है. लखनऊ सुपर जायंट्स के अगले दोनों मुकाबले Chennai Super Kings के खिलाफ खेले जाएंगे. टीम 10 मई को चेन्नई में सीएसके का सामना करेगी, जबकि 15 मई को इकाना स्टेडियम में एक बार फिर दोनों टीमें आमने-सामने होंगी.