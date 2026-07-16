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अमेरिका में निकलस पूरन का तूफान, 13 छक्के, 300+ के स्ट्राइक रेट से ठोके रन, 31 बॉल में जड़ी सेंचुरी

मेजर लीग क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में निकोलस पूरन ने 31 गेंदों में शतक लगाकर नया इतिहास रच दिया. एमआई न्यूयॉर्क के कप्तान ने 33 गेंदों में 106 रन बनाए और एमएलसी का सबसे तेज शतक जड़ा. हालांकि उनकी टीम 266 रन बनाने के बावजूद मैच नहीं जीत सकी.

By: Satyam Sengar | Published: July 16, 2026 5:23:32 PM IST

निकलस पूरन ने 31 बॉल में ठोका शतक.
निकलस पूरन ने 31 बॉल में ठोका शतक.


अमेरिका में खेले जा रहे मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में निकोलस पूरन ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से नया इतिहास रच दिया. एमआई न्यूयॉर्क के कप्तान ने वॉशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ केवल 31 गेंदों में 106 रन की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 13 छक्के लगाए. पूरन ने महज 31 गेंदों में शतक पूरा कर एमएलसी इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उन्होंने फिन एलन का 34 गेंदों में बनाए गए शतक का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया. हालांकि उनकी शानदार पारी के बावजूद एमआई न्यूयॉर्क को हार का सामना करना पड़ा.

पूरन फ्रेंचाइजी टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड की बराबरी करने से भी सिर्फ एक गेंद दूर रह गए. यह रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने आईपीएल 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 30 गेंदों में शतक लगाया था. वहीं, ओवरऑल टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक का विश्व रिकॉर्ड एस्टोनिया के बल्लेबाज साहिल चौहान के नाम है, जिन्होंने 2024 में साइप्रस के खिलाफ सिर्फ 27 गेंदों में शतक जड़ा था.

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एमआई न्यूयॉर्क ने बनाए रिकॉर्ड 266 रन
निकोलस पूरन की विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत एमआई न्यूयॉर्क ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 266 रन बनाए. क्विंटन डी कॉक ने 51 रन की उपयोगी पारी खेली, जबकि कीरोन पोलार्ड ने नाबाद 64 रन बनाकर टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया. इस दौरान एमआई न्यूयॉर्क ने कुल 29 छक्के लगाए, जो मेंस टी20 क्रिकेट की एक पारी में किसी भी टीम द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्कों का नया रिकॉर्ड बन गया.

एंड्रीज गॉस और स्टीव स्मिथ ने पलटा मैच
267 रन के कठिन लक्ष्य का पीछा करते हुए वॉशिंगटन फ्रीडम के बल्लेबाजों ने आक्रामक शुरुआत की. एंड्रीज गॉस ने 51 गेंदों में 132 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 12 छक्के शामिल रहे. वहीं कप्तान स्टीव स्मिथ ने 48 गेंदों में नाबाद 110 रन बनाकर उनका शानदार साथ दिया. दोनों बल्लेबाजों ने एमआई न्यूयॉर्क के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा और टीम को 18.4 ओवर में 270/4 तक पहुंचाकर छह विकेट से ऐतिहासिक जीत दिला दी. इस जीत के साथ वॉशिंगटन फ्रीडम ने अगले दौर में जगह बना ली.

Tags: Nicholas Pooran
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