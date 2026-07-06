अब ब्राजील की जर्सी में नहीं दिखेंगे नेमार! हार के बाद इंटरनेशनल फुटबॉल को कहा अलविदा, ऐसा रहा करियर

Neymar Retirement: ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर नेमार ने इंटरनेशनल फुटबॉल को अलविदा कह दिया है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) के नॉकआउट में ब्राजील की हार के साथ ही नेमार के शानदार करियर का अंत हो गया. विश्व कप के राउंड-16 में नॉर्वे ने ब्राजील को 2-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. इस हार के बाद नेमार काफी इमोशनल दिखाई दिए. ब्राजील के विश्व कप से बाहर होने के साथ ही उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी.
34 साल के नेमार ब्राजील के लिए लंबे समय से छठा खिताब जीतने की कोशिश कर रहे थे. हालांकि अब उन्होंने इस बोझ को उतार दिया है. अब वह इंटरनेशनल फुटबॉल में खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे. नेमार ने कहा, ‘मैंने कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की. अब यह खत्म हो चुका है. मैंने यहीं से शुरुआत की थी और यहीं इसे खत्म कर दिया.’
जिस मैदान पर डेब्यू, वहीं लिया संन्यास
नेमार ने जिस मैदान पर अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था, उसी मैदान पर अपना आखिरी मैच भी खेला. दरअसल, ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार ने साल 2010 में मेटलाइफ स्टेडियम में अमेरिका (USA) के खिलाफ अपना सीनियर डेब्यू किया था. 16 साल बाद नेमार ने ब्राजील की जर्सी में इसी मैदान पर विश्व कप में अपने करियर का आखिरी मुकाबला खेला. बता दें कि नेमार ने अपने 16 साल के करियर में ब्राजील को कई यादगार मुकाबलों में जीत दिलाई है. नेमार ब्राजील के फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी हैं.
Neymar crying after the loss against Norway 💔#Neymar #brazil #fifaworldcup2026 pic.twitter.com/J8ytjgwEMn
— Mominul Islam (@MominulCric) July 5, 2026
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नेमार का इंटरनेशनल करियर
नेमार ने ब्राजील के लिए साल 2010 में अपना सीनियर डेब्यू किया था. इसके बाद से नेमार ने इंटरनेशनल फुटबॉल में ब्राजील के लिए 129 मुकाबले खेले, जिनमें कुल 80 गोल किए. वह ब्राजील के लिए मेंस फुटबॉल में ऑल-टाइम लीडिंग गोल-स्कोरर हैं. इसके अलावा उन्होंने रियो 2016 ओलंपिक में ब्राजील को गोल्ड जिताने में भी अहम भूमिका निभाई थी. साथ ही उन्होंने लंदन गेम्स में सिल्वर जीता. इसके अलावा नेमार ने साल 2013 में फीफा कन्फेडरेशन कप भी उठाया.
वर्ल्ड कप जीतने का सपना रहा अधूरा
नेमार ने अपने 16 साल के शानदार करियर में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं, लेकिन उनका वर्ल्ड कप जीतने के सपना अधूरा रह गया. नेमार अपने करियर में एक भी बार विश्व कप की ट्रॉफी नहीं उठा पाए. हालांकि इसके बावजूद नेमार को दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में गिना जाएगा.