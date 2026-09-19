न्यूजीलैंड को तगड़ा झटका! भारत के खिलाफ सीरीज से पहले स्टार प्लेयर चोटिल, शूट के दौरान हुआ ‘हादसा’

Rachin Ravindra Injury: भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने न्यूजीलैंड दौरे पर जाने वाली है. इस दौरे पर भारतीय टीम 5 टी20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलने वाली है. इस दौरे से पहले मेजबान टीम को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर रचिन रविंद्र चोटिल हो गए हैं. रचिन को ऑकलैंड में एक प्रमोशनल शूट के दौरान दाएं कंधे में गंभीर चोट लग गई. शूट के दौरान रचिन रविंद्र डाइव लगाकर कैच लेने की कोशिश कर रहे थे, जिससे उनका कंधा डिसलोकेट हो गया.

ऐसे में रचिन रविंद्र अगले महीने भारत के खिलाफ सीरीज से बाहर हो सकते हैं. हालांकि न्यूजीलैंड क्रिकेट की ओर से जारी बयान में यह नहीं बताया गया है कि रचिन रविंद्र कितने दिनों तक क्रिकेट मैदान से दूर रहेंगे. बोर्ड ने कहा है कि उनकी वापसी का फैसला रिहैब के शुरुआती हफ्तों में उनके उपचार को देखकर लिया जाएगा.

22 अक्टूबर से शुरू होगी सीरीज

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 22 अक्टूबर को 5 मैचों की टी20 सीरीज शुरू होगी. इसके बाद वनडे और टेस्ट सीरीज भी खेली जाएगी. रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के ऑल फॉर्मेट ऑलराउंडर हैं, जो टीम के अहम खिलाड़ी बन चुके हैं. ऐसे में उनका चोटिल होना न्यूजीलैंड के लिए किसी झटके से कम नहीं है. अब यह देखना होगा कि क्या रचिन रविंद्र भारत के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले फिट हो पाएंगे या नहीं. अभी इस सीरीज के शुरू हो में 1 महीने का समय बचा हुआ है.

टी20 सीरीज से बाहर होंगे रचिन!

रिपोर्ट्स की मानें, तो रचिन रविंद्र भारत के खिलाफ 22 अक्टूबर से शुरू हो रही टी20 इंटरनेशनल सीरीज में नहीं खेल पाएंगे. इस सीरीज के लिए अगले हफ्ते ही न्यूजीलैंड की स्क्वाड का एलान किया जाएगा. रचिन रविंद्र की लेकर न्यूजीलैंड के परफॉर्मेंस मैनेजर माइक सैंडल ने कहा, ‘यह चोट वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. हमें रविंद्र के लिए बहुत बुरा लग रहा है और हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि वह अच्छी तरह से ठीक हों और जैसे ही संभव हो, मैदान पर वापस लौटें.’ वहीं, टीम के हेड कोच मुख्य कोच रॉब वॉल्टर ने कहा कि वे रचिन रविंद्र को जल्दबाजी में मैदान पर वापस नहीं लाएंगे.

भारत-न्यूजीलैंड का शेड्यूल

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 22 अक्टूबर से 5 मैच की टी20 इंटरनेशनल सीरीज शुरू होगी. इसके बाद नवंबर में 5 वनडे और फिर 2 मैच की टेस्ट सीरीज भी खेली जाएगी. टेस्ट सीरीज से पहले इंडिया-ए की टीम भी न्यूजीलैंड का दौरा करेगी. इस दौरे में 24 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच 3 चार दिवसीय मैच खेले जाएंगे.