न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज विलियम ओ’रूर्क भारत के खिलाफ सीरीज से बाहर, चोट बनी वजह

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज विलियम ओ’रूर्क भारत के खिलाफ होने वाली सीरीज से बाहर हो गए हैं. वह पिछले कुछ महीनों से पिंडली और हैमस्ट्रिंग की चोट से परेशान हैं. उन्हें ये चोटें इंग्लैंड दौरे के दौरान लगी थीं. टीम मैनेजमेंट ने उनकी फिटनेस को ध्यान में रखते हुए उन्हें आराम देने का फैसला किया है, ताकि वह पूरी तरह ठीक होकर मैदान पर वापसी कर सकें.

ओ’रूर्क को भारत के खिलाफ वनडे और टेस्ट दोनों सीरीज में खेलना था, लेकिन अब वह इन मैचों में नहीं खेल पाएंगे. न्यूजीलैंड के मुख्य कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि टीम नहीं चाहती कि जल्दबाजी में वापसी करने से उनकी चोट और बढ़ जाए. उन्होंने बताया कि गेंदबाज को ठीक होने के लिए और समय दिया जाएगा. न्यूजीलैंड को 9 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की सीरीज भी खेलनी है, इसलिए टीम उनकी फिटनेस को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती.

ओ’रूर्क पिछले कुछ समय से लगातार चोटों का सामना कर रहे हैं. अगस्त 2025 में पीठ में चोट लगने के कारण वह करीब सात महीने तक क्रिकेट से दूर रहे थे. उन्होंने अप्रैल में वापसी की और श्रीलंका, बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ भी खेले. हालांकि, इसके बाद उन्हें फिर चोट लग गई. भारत के खिलाफ उनका बाहर होना न्यूजीलैंड के लिए बड़ा झटका है. उन्होंने 2024 में भारत के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों में 7 विकेट लिए थे. उस सीरीज में न्यूजीलैंड ने भारत को उसके घर में 3-0 से हराकर इतिहास रचा था.

रचिन रवींद्र भी सीरीज से रहेंगे बाहर

न्यूजीलैंड की टीम पहले से ही खिलाड़ियों की चोटों से परेशान है. स्टार बल्लेबाज रचिन रवींद्र भी भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में नहीं खेल पाएंगे. एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान उनके कंधे की हड्डी खिसक गई थी. अब विलियम ओ’रूर्क के बाहर होने से न्यूजीलैंड की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. टीम को उम्मीद होगी कि बाकी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आने वाली अहम सीरीज से पहले सभी प्रमुख खिलाड़ी फिट हो जाएंगे.