कौन हैं ब्रेट रैंडेल? कभी 5 गेंद में 5 विकेट लेकर रचा था इतिहास, अब 31 की उम्र में भारत के खिलाफ करेंगे डेब्यू!

Who Is Brett Randell: भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के बीच न्यूजीलैंड ने अपने स्क्वाड में बड़ा बदलाव किया है. कीवी टीम ने 31 साल के तेज गेंदबाज ब्रेट रैंडेल (Brett Randell) को आखिरी 2 वनडे मैचों के लिए टीम में शामिल किया है. ब्रेट रैंडेल दुनिया के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 5 गेंद पर लगातार 5 विकेट चटकाए हैं. न्यूजीलैंड के घरेलू क्रिकेट में सालों से लगातार शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं. हालांकि दुर्भाग्यवश वह अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू नहीं कर पाए हैं. इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह उनकी गंभीर चोटें रही हैं. अब भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में ब्रेट रैंडेल को पहली बार न्यूजीलैंड की टीम में मौका मिला है. माना जा रहा है कि वो अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं.

कौन हैं ब्रेट रैंडेल?

31 साल के तेज गेंदबाज ब्रेट रैंडेल का जन्म 20 मई 1995 को हुआ था. वो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड के रहने वाले हैं. उन्होंने सिर्फ 3 साल की उम्र में ही बल्ला थाम लिया था. दरअसल, उनके पिता घर पर क्रिकेट का सेट लेकर आए थे, जिसके बाद ब्रेट रैंडेल घर के पीछे अपने परिवार के साथ क्रिकेट खेलने लगे. बताया जाता है कि एक बार उनके चाचा की गेंद उनके मुंह पर मार दी थी, लेकिन फिर भी क्रिकेट के लिए उनका जूनून कम नहीं हुआ. ब्रेट रैंडेल को साल 2014 में यूएई में अंडर-19 वर्ल्ड कप खेलने का भी मौका मिला.

ब्रेट रैंडेल का घरेलू करियर

करियर की बात करें, तो ब्रेट रैंडेल ने घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने अभी तक 46 फर्स्ट क्लास, 55 लिस्ट-ए और 45 टी20 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उन्होंने कुल 284 विकेट अपने नाम किए हैं. रैंडेल ने इसी साल एक फर्स्ट क्लास मुकाबले के दौरान पारी में लगातार 5 गेंदों पर 5 विकेट चटकाए थे. वह ऐसा करने वाले दुनिया के पहले और इकलौते गेंदबाज हैं. ब्रेट रैंडेल के सिलेक्शन पर हेड कोच रॉब वाल्टर ने खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि रैंडेल लंबे समय से अच्छा खेल रहे हैं और इस मौके के पूरी तरह हकदार हैं.

इस ऑलराउंडर की भी हुई वापसी

न्यूजीलैंड की टीम इन दिनों इंजरी संकट से जूझ रही है. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन और ब्लेयर टिकनर की चोटों की वजह से टीम में बदलाव करना पड़ रहा है. इसके अलावा कई खिलाड़ी टेस्ट सीरीज की तैयारियों में जुट गए हैं. इसके चलते ब्रेट रैंडेल के अलावा ऑलराउंडर जोश क्लार्कसन की भी टीम में एंट्री हुई है. जोश क्लार्कसन ने आखिरी बार अप्रैल 2026 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच खेला था.

Welcoming in Brett Randell for his maiden BLACKCAPS call-up 👏 Full squad update HERE – https://t.co/zSPRjIcVK0 📸 @PhotosportNZ https://t.co/4GXR9dzCRb — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 11, 2026

भारत के खिलाफ आखिरी 2 वनडे के लिए न्यूजीलैंड का स्क्वाड

चौथा वनडे: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिच हे (विकेटकीपर), मैट हेनरी, काइल जैमीसन, निक केली, ब्रेट रैंडेल, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर) और विल यंग.

पांचवां वनडे: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, जैकब डफी, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिच हे (विकेटकीपर), निक केली, ब्रेट रैंडेल, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), ब्लेयर टिकनर, विल यंग.