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भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान, रचिन रवींद्र और मार्क चैपमैन की वापसी

New Zealand ODI squads for India series: भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने 21 खिलाड़ियों की टीम चुनी है. रचिन रवींद्र और मार्क चैपमैन की वापसी हुई है.

By: Satyam Sengar | Published: October 11, 2026 12:35:34 PM IST

new zealand squad
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भारत के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने 21 खिलाड़ियों की टीम चुनी है. इस टीम में रचिन रवींद्र और मार्क चैपमैन की वापसी हुई है. दोनों खिलाड़ी चोट के कारण भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में नहीं खेल पाएंगे. न्यूजीलैंड के कोच रॉब वाल्टर ने इस बार बड़ी टीम चुनी है, ताकि खिलाड़ियों को आराम देने के साथ-साथ सभी को खेलने का मौका मिल सके. वनडे सीरीज से पहले दोनों देशों के बीच पांच टी20 मैच भी खेले जाएंगे. न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर समेत छह खिलाड़ी पूरी वनडे सीरीज में खेल सकते हैं. वहीं, आठ खिलाड़ी शुरुआती तीन मैचों में हिस्सा लेंगे. इसके बाद वे भारत के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज की तैयारी के लिए टीम से अलग हो जाएंगे. बाकी सात खिलाड़ी आखिरी दो वनडे मैचों के लिए टीम में शामिल होंगे. इस तरह न्यूजीलैंड अलग-अलग मैचों में खिलाड़ियों को मौका देगा.

रचिन रवींद्र को अक्टूबर में एक प्रमोशनल कार्यक्रम के दौरान कैच पकड़ने के लिए डाइव लगाते समय कंधे में चोट लग गई थी. उनका कंधा अपनी जगह से खिसक गया था, जिसके कारण वह टी20 सीरीज से बाहर हो गए. वहीं, मार्क चैपमैन हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण टी20 मैचों में नहीं खेल पाएंगे. हालांकि, दोनों की वनडे सीरीज में वापसी की उम्मीद है. इसके अलावा फिन एलन, टिम सीफर्ट और तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन आखिरी दो वनडे मैचों के लिए टीम से जुड़ेंगे. ये तीनों पिछले करीब 18 महीनों से न्यूजीलैंड के लिए वनडे क्रिकेट नहीं खेले हैं. इस दौरान उनका ध्यान अलग-अलग टी20 लीग में खेलने पर रहा है.

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वर्ल्ड कप के लिए भी अहम होगी सीरीज
कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि न्यूजीलैंड के पास अच्छे खिलाड़ियों की कमी नहीं है, इसलिए 21 खिलाड़ियों को टीम में शामिल करना संभव हुआ. उन्होंने फिन एलन और टिम सीफर्ट की भी तारीफ की. वाल्टर के मुताबिक, दोनों ने टी20 क्रिकेट में अपनी काबिलियत दिखाई है और अब उन्हें वनडे में खुद को साबित करने का मौका मिलेगा. अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए यह सीरीज खिलाड़ियों के लिए काफी अहम होगी.

ODI 1–3: मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लैथम (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, विल यंग

ODI 4 और 5: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, लॉकी फर्ग्यूसन, मिच हे (विकेटकीपर), निक केली, टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), ब्लेयर टिकनर, विल यंग
 

Tags: India vs New Zealand
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